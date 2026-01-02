快訊

台韓引領亞洲製造業景氣回升 樂觀展望今年需求

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台灣與南韓去年12月引領亞洲製造業景氣回升，東南亞經濟體也穩健擴張。路透
台灣與南韓去年12月引領亞洲製造業景氣回升，東南亞經濟體也穩健擴張。企業並樂觀預期，2026年的全球需求將能挺過美國總統的貿易戰。

標普全球（S&P）公司2日公布，台灣去年12月製造業採購經理人指數（PMI）升至50.9，高於11月的48.8%，為去年2月來首度高於象徵景氣榮枯線的50%，重返擴張領域。

報告指出，隨著業務訂單增加，台灣製造商去年12月加速生產，為去年四月來首見，產出次指標升至去年2月來最高，業者預期未來幾個月的訂單需求將更為熱絡，正重新積累採購品和成品的庫存，只是企業也對增聘人手更為審慎，許多企業表示，為控制成本而凍結人事。

標普全球財智（S&P Global Market Intelligence）經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，跡象顯示，企業預期復甦將延續到2026年，製造商正在建立庫存，對未來生產表達更強的樂觀情緒。

南韓去年12月製造業PMI也50.1，是去年9月來首度重返擴張領域，新訂單次指標增幅為2024年11月來最大，且企業對未來一年的樂觀情緒升至2022年5月來最高，特別是汽車與晶片業。

標普全球財智經濟學家巴提（Usamah Bahtti）表示，製造商回報新品上市與外部需求改善，帶動銷售好轉，「出口是明顯亮點」。日本去年12月製造業PMI預定5日出爐。

在東南亞，越南去年12月製造業PMI升至53，為該地區最高，略低於去年11月，印尼製造業PMI也略降至51.2，但都還在擴張領域，馬來西亞與菲律賓也都重返擴張。

不過，現在要判斷亞洲出口大國是否已調整適應美國的關稅，依然為時尚早。

