馬杜洛稱願與美國商談反毒 對CIA空襲事件暫不置評

中央社／ 卡拉卡斯1日綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛表示，委國對與美國協商打擊毒品販運的協議抱持開放態度，但他拒絕評論上週由美國中央情報局（CIA）主導、針對一處委國碼頭區的空襲行動。

⭐2025總回顧

馬杜洛（Nicolas Maduro）在今天於國營電視台播出的預錄專訪中重申，美國希望透過去年8月開始在加勒比海進行大規模軍事部署的數月施壓行動，來迫使委內瑞拉政權更迭，並獲取委國龐大的石油儲備。

馬杜洛說：「他們在尋求什麼？很明顯，他們試圖透過威脅、恐嚇和武力來逼我們就範。」他隨後補充說，現在是兩國「開始認真對話、拿出數據來談」的時候了。

他說：「美國政府知道，因為我們已告訴過他們的許多發言人，如果他們想認真討論一項打擊毒品販運的協議，我們準備好了。」

「如果他們想要石油，委內瑞拉隨時準備好迎接美國的投資，就像雪佛龍（Chevron）一樣，無論何時、何地、以何種方式，我們都歡迎。」

雪佛龍公司是唯一一家將委內瑞拉原油出口到美國的大型石油公司。委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量。

美聯社報導，這段專訪是在跨年夜錄製；同一天，美國軍方宣布對5艘疑似運毒船隻進行了打擊。根據川普政府公布的數字，最新的攻擊使得已知的船隻打擊總數達到35次，死亡人數至少115人，其中包含委內瑞拉人。

美國總統川普聲稱，這些攻擊行動是為阻止毒品流入美國的必要升級手段，並堅稱美國正與販毒集團進行一場「武裝衝突」。這些打擊行動範圍原本在委內瑞拉的加勒比海沿岸，後來擴展到東太平洋。

與此同時，據兩名熟悉行動細節的匿名人士透露，中情局上週發動無人機空襲一處據信被委內瑞拉販毒集團使用的碼頭區。

這是自船隻打擊行動開始以來，首次已知的在委內瑞拉境內的直接行動，也是川普政府對馬杜洛施壓行動的一次重大升級。馬杜洛在美國已被控犯下毒品恐怖主義罪。

當被問及在委國境內的這次行動時，馬杜洛僅表示他可以「幾天後再談論此事」。

