AI熱潮推升記憶體價格 手機均價今年估上漲近7%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約市蘋果商店內展售的iPhone 17系列手機。 路透
研調機構估算，人工智慧（AI）熱潮可能推升今年的智慧手機平均價格6.9%。

市場情報機構國際數據資訊公司（IDC）去年12月發布報告指出，電腦、智慧手機等電子裝置內儲存資料用的隨機存取記憶體（RAM）製造產能，將被重新分配，轉為優先供應AI資料中心，排擠能給手機、電腦等一般電子產品使用的記憶體。隨著更多企業依賴AI工具，可信的運算能力提升也更加重要，導致資料中心的RAM使用量增加。

IDC預期，2026年動態隨機存取記憶體（DRAM）的供應成長率將為16%，低於歷史平均水準。

蘋果、Google及三星電子等智慧手機製造商，已愈來愈難以取得價格合理的RAM，生產成本勢將上升，進而影響產品的消費端售價。IDC資深研究總監波帕爾（Nabila Popal）去年12月表示，「即將到來的記憶體危機，將對市場造成嚴重衝擊」，「那些廠商幾乎別無選擇，只能把增加的成本轉嫁給消費者」。

Counterpoint研究公司的研究顯示，占電子裝置物料總成本10%-20%的記憶體晶片價格，到今年第2季可能上漲40%，並預測2026年智慧手機平均售價將上揚6.9%，iPhone 17 Max的價格可能接近1,281 美元，高於2025年公布的1,199美元定價。

Counterpoint預估，2026年全球智慧手機出貨量將下滑2.1%。Counterpoint資深分析師王揚（Yang Wang，音譯）指出，產品價格範圍較廣的較大型製造商，情況可能遠優於其他業者，低階市場可能受到最嚴重的衝擊，「蘋果與三星最有能力撐過未來幾季，在市占率與利潤空間缺乏調整彈性的公司，情勢將相當艱困」。

慘遭美國放鴿子！韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

南韓電池三大企業LG能源解決方案、SK On和三星SDI正面臨嚴峻挑戰。美國川普政府上台後，電動車補助金政策變化導致EV...

透視2026：AI何時賺錢？軍工榮景能否持續？減重藥誰勝出？

全球產業伐年將同時迎來驗證與轉折時刻。從AI投資開始要求兌現營收、金融監管風向逆轉，到減重藥競爭升溫、國防支出結構性擴張...

保護市占！三星傳計劃「凍漲」今年旗艦機與折疊機售價

南韓媒體報導，雖然記憶體價格上漲推升成本壓力，三星電子仍已決定，維持預定3月推出的新款旗艦機Galaxy S26價格不變...

連九漲！新加坡住宅價格2025年再漲3.4%

新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority）今（2）日公布的初步數據顯示，在新建公寓需...

記憶體狂漲讓手機創新倒退10年 AI與科技意外產生矛盾

電子設備中的記憶體向來是最容易被忽略的電腦元件之一。使用者只需根據需求和預算選擇合適的容量，檢查速度是否與主機板匹配，買齊所需容量，裝進電腦，然後就不再聞問。但最近產業界已開始奔相走告，由於記憶體價格出現倍數飆升，以至於這個元件已成為整個電腦市場中最不穩定、最令人困惑的組件之一。接下來影響遠不止於桌上型電腦。

