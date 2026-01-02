快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

慘遭美國放鴿子！韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。路透
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。路透

南韓電池三大企業LG能源解決方案、SK On和三星SDI正面臨嚴峻挑戰。美國川普政府上台後，電動車補助金政策變化導致EV需求停滯，LG的13.5兆韓元（約新台幣3000億元）供應合約作廢，SK On延遲工廠擴建，其他相關企業如L&F和Posco Future M也遭受合約縮減或撤退衝擊。業界稱這為「契約作廢的惡夢」，迫使企業調整生產線，尋求新出路。

⭐2025總回顧

南韓中央日報2日報導，電動車市場低迷的同時，鋰價格卻大幅上漲，2025年達到每公斤新台幣530元的高點。這主要由能源儲存系統（ESS）需求爆發驅動，預計2027年全球鋰需求中ESS成長率達211.9%，遠超EV的74.3%。AI數據中心電力需求激增，讓ESS成為核心設備，南韓企業視此為轉型機會。

三大企業積極轉向ESS事業。LG能源解決方案計劃2027年起在國內工廠生產磷酸鋰鐵（LFP）電池，SK On將美國和南韓EV產線轉為ESS用，三星SDI則今年開始在美國量產LFP電池。南韓政府推出的1兆韓元（約新台幣218億元）規模ESS採購合約成為關鍵戰場，企業全力爭取穩定訂單。

「ESS 中央契約」 是南韓政府（產業通商資源部、韓國電力公社KEPCO與韓國電力交易所KPX）推出的能源儲存系統（ESS）中央採購合約制度。

去年第一次ESS合約中，三星SDI拿下76%，LG佔餘額。今年第二次合約預計2月選定優先談判對象，業界視受注金額外，更重視穩定供應以緩解EV不振衝擊。專家指出，ESS需求將持續成長，成為企業脫離EV依賴的救命稻草。

整體而言，南韓電池業界正經歷結構性轉型，從EV高度依賴轉向ESS多元化。鋰價上漲與政策變動雖帶來危機，但也開啟新機遇。企業全力投入政府合約，盼藉此穩固基礎，應對全球市場波動。未來ESS是否成為新成長引擎，備受關注。

南韓 能源 電池

延伸閱讀

南韓去年出口額創高 受惠半導體需求強勁

晶片表現搶眼！南韓去年出口額首破7,000億美元 全球第六國

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也宣布對大陸免簽 1月2日起實施

不只行動電源！幾種常見錯誤使用方式 恐讓手機電池起火

相關新聞

慘遭美國放鴿子！韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

南韓電池三大企業LG能源解決方案、SK On和三星SDI正面臨嚴峻挑戰。美國川普政府上台後，電動車補助金政策變化導致EV...

AI熱潮推升記憶體價格 手機均價今年估上漲近7%

研調機構估算，人工智慧（AI）熱潮可能推升今年的智慧手機平均價格6.9%。

透視2026：AI何時賺錢？軍工榮景能否持續？減重藥誰勝出？

全球產業伐年將同時迎來驗證與轉折時刻。從AI投資開始要求兌現營收、金融監管風向逆轉，到減重藥競爭升溫、國防支出結構性擴張...

保護市占！三星傳計劃「凍漲」今年旗艦機與折疊機售價

南韓媒體報導，雖然記憶體價格上漲推升成本壓力，三星電子仍已決定，維持預定3月推出的新款旗艦機Galaxy S26價格不變...

連九漲！新加坡住宅價格2025年再漲3.4%

新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority）今（2）日公布的初步數據顯示，在新建公寓需...

記憶體狂漲讓手機創新倒退10年 AI與科技意外產生矛盾

電子設備中的記憶體向來是最容易被忽略的電腦元件之一。使用者只需根據需求和預算選擇合適的容量，檢查速度是否與主機板匹配，買齊所需容量，裝進電腦，然後就不再聞問。但最近產業界已開始奔相走告，由於記憶體價格出現倍數飆升，以至於這個元件已成為整個電腦市場中最不穩定、最令人困惑的組件之一。接下來影響遠不止於桌上型電腦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。