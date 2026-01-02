慘遭美國放鴿子！韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

南韓電池三大企業LG能源解決方案、SK On和三星SDI正面臨嚴峻挑戰。美國川普政府上台後，電動車補助金政策變化導致EV需求停滯，LG的13.5兆韓元（約新台幣3000億元）供應合約作廢，SK On延遲工廠擴建，其他相關企業如L&F和Posco Future M也遭受合約縮減或撤退衝擊。業界稱這為「契約作廢的惡夢」，迫使企業調整生產線，尋求新出路。

南韓中央日報2日報導，電動車市場低迷的同時，鋰價格卻大幅上漲，2025年達到每公斤新台幣530元的高點。這主要由能源儲存系統（ESS）需求爆發驅動，預計2027年全球鋰需求中ESS成長率達211.9%，遠超EV的74.3%。AI數據中心電力需求激增，讓ESS成為核心設備，南韓企業視此為轉型機會。

三大企業積極轉向ESS事業。LG能源解決方案計劃2027年起在國內工廠生產磷酸鋰鐵（LFP）電池，SK On將美國和南韓EV產線轉為ESS用，三星SDI則今年開始在美國量產LFP電池。南韓政府推出的1兆韓元（約新台幣218億元）規模ESS採購合約成為關鍵戰場，企業全力爭取穩定訂單。

「ESS 中央契約」 是南韓政府（產業通商資源部、韓國電力公社KEPCO與韓國電力交易所KPX）推出的能源儲存系統（ESS）中央採購合約制度。

去年第一次ESS合約中，三星SDI拿下76%，LG佔餘額。今年第二次合約預計2月選定優先談判對象，業界視受注金額外，更重視穩定供應以緩解EV不振衝擊。專家指出，ESS需求將持續成長，成為企業脫離EV依賴的救命稻草。

整體而言，南韓電池業界正經歷結構性轉型，從EV高度依賴轉向ESS多元化。鋰價上漲與政策變動雖帶來危機，但也開啟新機遇。企業全力投入政府合約，盼藉此穩固基礎，應對全球市場波動。未來ESS是否成為新成長引擎，備受關注。