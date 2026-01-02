透視2026：AI何時賺錢？軍工榮景能否持續？減重藥誰勝出？

全球產業伐年將同時迎來驗證與轉折時刻。從AI投資開始要求兌現營收、金融監管風向逆轉，到減重藥競爭升溫、國防支出結構性擴張，以及媒體與創意產業面對AI衝擊，各大產業的共通主軸不再是想像空間，而是現實的報酬率、政策選擇與競爭洗牌。

科技

AI將在2026年迎來現實考驗。隨著數千億美元湧入數據中心，投資人開始不耐煩，要求看見實際的營收貢獻。市場將不再盲目追捧任何標榜AI的公司，轉而區分真正的贏家與輸家。OpenAI啟動廣告業務，將成為年度重大里程碑，直接驗證其近十億用戶的變現潛力。

此外，AI產業可能迎來一波併購潮，若市場出現劇烈修正，微軟和亞馬遜甚至是蘋果等巨擘，可能收購如Anthropic在內的模型開發商，晶片領域的整併也有機會加速，進一步重塑產業格局。

金融

川普重返白宮，預示銀行監管將大幅鬆綁，華爾街大型銀行可望進一步鞏固主導地位，並獲得更大空間投入AI與資料中心等高資本支出項目。關鍵問題在於，其他金融中心是否選擇跟進放寬規則，或維持較嚴格監管以換取金融穩定。

歐洲銀行正加緊遊說，希望監管能與美英看齊，否則恐在全球競爭中持續處於劣勢。焦點公司為UBS。該行在瑞士面臨政府擬大幅提高資本要求的壓力，甚至一度考慮遷移總部。未來改革協商的結果，將直接左右其競爭力與股價表現。

醫藥

減重藥物仍將是製藥業最重要的成長引擎。繼Eli Lilly市值突破1兆美元、Pfizer成功收購專注肥胖治療的生技公司Metsera後，Novo Nordisk與禮來預計都將在今年推出口服新藥，進一步擴大市場滲透率。

不過競爭正快速升溫。輝瑞與中國上海復星醫藥旗下公司合作開發新藥，學名藥廠也準備在加拿大等市場推出仿製藥。隨著專利陸續到期，價格壓力勢將浮現，投資人對肥胖症題材的熱情是否降溫，將是2026年的重要觀察點。

國防

烏克蘭戰爭後，全球國防產業大幅擴張，成長動能能否延續，部分取決於俄烏是否達成和平協議。每當和平前景浮現，歐洲國防股即出現回檔，反映投資人對戰後歐洲是否持續大規模軍備投資的疑慮。

不過業界普遍認為，即使戰火平息，趨勢不會逆轉。北約成員國已承諾將國防支出提高至GDP的5%，加上無人機、軍事衛星與太空安全等新技術需求，仍將支撐長期成長。Rheinmetall被視為歐洲重整軍備的核心代表，其股價自2022年以來大幅上漲，公司設定2030年營收達500億歐元、約為2024年的五倍。今年股價能否續獲支撐，將取決於朝目標推進的實際進度。

媒體

AI創作在2025年正式登上音樂排行榜，引發對藝術原創性、版權歸屬與收益分配的廣泛爭議。作為全球最大音樂串流平台，Spotify勢將站在這場辯論的最前線。

同時，好萊塢將緊盯Warner Bros Discovery的收購戰局。Netflix的交易案不僅面臨監管審查，還須處理有線電視業務分拆等程序性障礙。AI也將成為2026年好萊塢勞資談判的核心議題，編劇與演員工會勢必爭取更嚴格的AI使用保障，產業再度動盪的風險不容忽視。