保護市占！三星傳計劃「凍漲」今年旗艦機與折疊機售價

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子已決定維持預定3月推出的新款旗艦機Galaxy S26價格不變，以避免漲價侵蝕市占。美聯社
南韓媒體報導，雖然記憶體價格上漲推升成本壓力，三星電子仍已決定，維持預定3月推出的新款旗艦機Galaxy S26價格不變，以避免漲價侵蝕市占。

南韓每日經濟新聞英文版網站The Pulse引述南韓產業人士指出，三星電子計畫把所有Galaxy S26機型的售價，設定在與Galaxy S25系列相同的水準，為連續第四年「凍漲」。

根據計畫，Galaxy S26基本款售價將訂在799美元，S26 Plus為999美元，S26 Ultra為1,299美元。新款手機在南韓的售價可能依匯率而定，但預料將和Galaxy S25系列差不多。

三星電子據傳也打算實質「凍漲」預定7月推出的新款折疊機價格，Galaxy Fold 8價格可能和Fold 7一樣、為1,999美元，Galaxy Flip 8售價可能是1,099。

不過，三星電子計畫跳漲部分Galaxy A系列評價手機的價格。這項策略似乎是希望以凍漲旗艦機價格、減少消費者反彈，同時又調高中低階產品售價，以保護利潤。

