保護市占！三星傳計劃「凍漲」今年旗艦機與折疊機售價
南韓媒體報導，雖然記憶體價格上漲推升成本壓力，三星電子仍已決定，維持預定3月推出的新款旗艦機Galaxy S26價格不變，以避免漲價侵蝕市占。
⭐2025總回顧
南韓每日經濟新聞英文版網站The Pulse引述南韓產業人士指出，三星電子計畫把所有Galaxy S26機型的售價，設定在與Galaxy S25系列相同的水準，為連續第四年「凍漲」。
根據計畫，Galaxy S26基本款售價將訂在799美元，S26 Plus為999美元，S26 Ultra為1,299美元。新款手機在南韓的售價可能依匯率而定，但預料將和Galaxy S25系列差不多。
三星電子據傳也打算實質「凍漲」預定7月推出的新款折疊機價格，Galaxy Fold 8價格可能和Fold 7一樣、為1,999美元，Galaxy Flip 8售價可能是1,099。
不過，三星電子計畫跳漲部分Galaxy A系列評價手機的價格。這項策略似乎是希望以凍漲旗艦機價格、減少消費者反彈，同時又調高中低階產品售價，以保護利潤。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言