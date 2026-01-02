快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

連九漲！新加坡住宅價格2025年再漲3.4%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡私人住宅價格，2025年連續第九年走高。 路透
新加坡私人住宅價格，2025年連續第九年走高。 路透

新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority）今（2）日公布的初步數據顯示，在新建公寓需求回溫的帶動下，2025年新加坡私人住宅價格較2024年上漲3.4%，這是連續第九年上漲，但漲幅放緩到2020年以來最小。

⭐2025總回顧

新加坡已成為全球最昂貴私人房地產市場之一，當局近年來推出多項打房措施，試圖抑制在疫情期間加速上漲的房價。2021年房價漲幅一度高達10.6%，之後增速放緩，2024年減至接近4%的水準，2025年的漲幅初估值又再略為縮減。

儘管政府致力降溫，在利率大幅下降的支撐下，本地買家與富裕移民仍持續推升新加坡新屋的強勁需求。購屋熱潮打破部分分析師原先的悲觀預期。

新加坡住宅市場主要由公共住宅主導，公共住宅由政府興建並提供補貼，但私人住宅仍在整體住宅市場中扮演重要角色，兩個市場的價格變動也密切相互影響。

新加坡2025年第4季的最終住宅價格數據，將於本月23日公布。

新加坡 公共住宅 疫情

延伸閱讀

2026「日月潭旅遊」全攻略：親子、銀髮族、新加坡遊客必看 3 日深度行程

迎中國新年 外國遊客數激增

中國2025年全國平均氣溫11度 創觀測史新高

星總理：經濟保持佳績挑戰大

相關新聞

記憶體狂漲讓手機創新倒退10年 AI與科技意外產生矛盾

電子設備中的記憶體向來是最容易被忽略的電腦元件之一。使用者只需根據需求和預算選擇合適的容量，檢查速度是否與主機板匹配，買齊所需容量，裝進電腦，然後就不再聞問。但最近產業界已開始奔相走告，由於記憶體價格出現倍數飆升，以至於這個元件已成為整個電腦市場中最不穩定、最令人困惑的組件之一。接下來影響遠不止於桌上型電腦。

2025金融市場贏家輸家出列…股市、金屬亮眼 美元、油價憔悴

全球股市2025年展現超乎預期的韌性與強度，主要指數連續第三年大漲二位數，債市也有兩位數報酬率，金銀銅都漲逾40%，惟美...

主權基金管理資產大增 受惠科技股大漲…首度突破15兆美元

最新統計顯示，受惠於科技股大漲，全球主權財富基金管理的資產規模去年首度突破15兆美元，以美國和人工智慧（AI）題材最吸金...

南韓去年出口額創高 受惠半導體需求強勁

在強勁半導體需求的支撐下，南韓去年12月出口維持成長動能，2025年全年出口額更創新高，歷來首度突破7,000億美元大關...

星總理：經濟保持佳績挑戰大

新加坡總理黃循財表示，星國2025年經濟繳出超越預期的4.8%成長率，但也警告若想維持這樣的好成績將面臨不少挑戰。

巴菲特正式退位…波克夏CEO交棒 巴規亞隨

「股神」巴菲特在2026年元旦這天正式交棒，將他坐了一甲子的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長大位交給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。