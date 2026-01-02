AI還稱不上泡沫 高盛：投資人如今與達康時代「差很大」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
高盛新任首席美股策略師史奈德破除AI泡沫疑慮。 路透
高盛新任首席美股策略師史奈德破除AI泡沫疑慮。 路透

達康泡沫破滅迄今已25年，如今人工智慧（AI）又掀起市場狂熱，不禁令人質疑泡沫爆破的慘劇是否將重演。

⭐2025總回顧

對此，高盛新任首席美股策略師史奈德（Ben Snider）表示，相較於達康泡沫時期，投資人回應時下市場的方式，存在幾項關鍵差異，因此他並不認為AI會泡沫化。

史奈德指出，當今的投資人聚焦於當前的實質獲利，而非AI投機性的長期潛力，因市場已記取達康泡沫化時過度側重長期潛力的痛苦教訓。

他也說，根據高盛幾個月前推出的投機性交易指數，顯示投機水準仍低於25年前、甚至是2021年的市場狂熱。這項指數衡量多少交易活動涉及不賺錢公司、水餃股、及估值飆高的股票。

史奈德說：「我想這是近代被形容為泡沫的市場中，狂熱程度最低的一次。」

高盛首席經濟學家、研究主管海濟斯則提醒AI擁護者，儘管科技巨頭股價大漲，但AI在2025年對美國經濟的貢獻度「趨近於零」，主因是AI產業投資採購的貨品主要仰賴進口，且半導體被視為中間財、而非投資。

指數 投資人

延伸閱讀

MLB／G7九下IKF本壘出局被罵翻 藍鳥教頭抱屈還原離壘策略

美國歌手送醫不治驟逝！呼吸困難急救數小時　親友證實噩耗

2025宇宙道奇奪冠啟示錄：如果這是壞掉的棒球就別修好它

MLB／等待32年冠軍從眼前閃過 藍鳥教頭難掩「心痛」之情

相關新聞

與美緊張升高 委內瑞拉美元匯價一年內飆升479%

在與美國緊張關係升高之際，委內瑞拉今天結束了經濟上極為複雜的一年，官方美元匯價在過去12個月內暴漲479%

去年美股散戶大獲全勝...靠這兩招打敗華爾街所謂專業操盤手

美股散戶投資人在2025年大獲全勝，這個以往被認為欠缺經驗與易受騙族群，憑藉逢低買進（buy the dip）和「川普總...

記憶體瘋漲燒到電玩產業 Sony、微軟下世代遊戲主機恐延後推出

記憶體漲價影響蔓延至家用遊戲主機，市場傳出，在生產成本顯著提高下，Sony及微軟（Microsoft）正考慮延遲發表PS...

中國大陸牛肉保障措施上路 澳洲憂衝擊逾10億澳元貿易

澳洲政府表示，對中國決定對超出配額的牛肉進口加徵新關稅感到「失望」；產業團體則警告，此舉可能衝擊兩國之間價值超過10億澳...

走過慘澹一年 美元2026恐仍難看到隧道盡頭的光

美元在經歷慘澹的2025年後，雖在年底出現回穩跡象，但許多投資人認為，隨著全球經濟成長回溫、美國聯準會（Fed）進一步寬...

牛市能挺進2026年？AI新篇章與弱美元 正把資金推向新興市場

展望2026年，全球股市的前景將會在好幾股力量拉扯中展開：一邊是市場動能仍在延續，投資人對寬鬆貨幣政策有所期待；另一邊則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。