AI還稱不上泡沫 高盛：投資人如今與達康時代「差很大」

達康泡沫破滅迄今已25年，如今人工智慧（AI）又掀起市場狂熱，不禁令人質疑泡沫爆破的慘劇是否將重演。

對此，高盛新任首席美股策略師史奈德（Ben Snider）表示，相較於達康泡沫時期，投資人回應時下市場的方式，存在幾項關鍵差異，因此他並不認為AI會泡沫化。

史奈德指出，當今的投資人聚焦於當前的實質獲利，而非AI投機性的長期潛力，因市場已記取達康泡沫化時過度側重長期潛力的痛苦教訓。

他也說，根據高盛幾個月前推出的投機性交易指數，顯示投機水準仍低於25年前、甚至是2021年的市場狂熱。這項指數衡量多少交易活動涉及不賺錢公司、水餃股、及估值飆高的股票。

史奈德說：「我想這是近代被形容為泡沫的市場中，狂熱程度最低的一次。」

高盛首席經濟學家、研究主管海濟斯則提醒AI擁護者，儘管科技巨頭股價大漲，但AI在2025年對美國經濟的貢獻度「趨近於零」，主因是AI產業投資採購的貨品主要仰賴進口，且半導體被視為中間財、而非投資。