主權基金管理資產大增 受惠科技股大漲…首度突破15兆美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球主要財富基金管理的資產額去年首度突破15兆美元，美國和人工智慧（AI）題材最吸金。 路透
最新統計顯示，受惠於科技股大漲，全球主權財富基金管理的資產規模去年首度突破15兆美元，以美國和人工智慧（AI）題材最吸金。

⭐2025總回顧

研調業者Global SWF在1日公布2026年度報告，指出固定收益、上市股票、不動產及基礎設施市場2025年都繳出強勁報酬，全球主權財富基金、公共退休金基金及央行等官方投資人（SOI）管理的資產額更衝破60兆美元。

全球主權基金資產規模
其中，北美官方投資人的資產額達13.2兆美元，稱冠全球，其次為中國大陸的8.2兆美元，日本的3.84兆美元位居第三，阿聯的2.9兆美元排第四，挪威以2.27兆美元名列第五。報告所列的官方投資人包括主權財富基金、公共退休金基金及央行。

以主權財富基金來看，全球主權基金去年管理的資產額也達創紀錄的15.2兆美元，以中東與北非（MENA）地區的5.96兆美元最多，亞洲以5.57億美元居次，歐洲的2.64兆美元排第三。

全球官方投資人去年共在562筆投資支出2,780億美元，為歷來最多，美國獲得47%的資金，吸金額年比暴增91.3%，達到1,318億美元左右，新興市場吸引的投資額不增反減，與前一年相比少了28%，中國大陸獲得的投資額更銳減58.3%到43億美元。

Global SWF董事總經理羅培茲指出，「獲得投資的國家出現典範轉移」，美國受惠於聚焦在數位基礎建設、資料中心及AI公司的投資，「新興市場成為大輸家，特別是中國、印度、印尼及沙烏地阿拉伯」，新興市場獲得的投資額占比只有15%。

去年官方投資人共投資660億美元於AI和數位化題材，以中東主權財富基金引領數位投資，阿布達比Mubadala投資公司投資129億美元最多，之後依序為科威特投資局（KIA）的60億美元、和卡達投資局（QIA）的40億美元。

主權財富基金整體而言，去年投資額成長35%到1,793億美元，以中東國家的投資最多，波斯灣七大主權財富基金去年共投資1,260億美元，占了全球的43%，比率為歷來最高。沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）是最大的單一交易方，承諾投資362億美元，主要為參與收購藝電（EA）的投資。

2026年展望依然強勁，但國際油價面臨壓力，可能改變主權財富基金支出額的排行榜，羅培茲指出，「新資本將取決於資金來源：仰賴石油的主權財富基金將發現隨著營收停滯，2026年會是難熬的一年，同時天然氣和銅等金屬則刺激（資本的）新流動」。

報告預測，整體官方投資人管理的資產將在2030年前擴增至80兆美元，主權財富基金的規模估有望提高到22兆美元。

主權 財富 投資人

