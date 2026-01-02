美股散戶兩招打敗華爾街

美股散戶投資人在2025年大獲全勝，這個以往被認為欠缺經驗與易受騙的族群，憑藉逢低買進（BTD）和「川普總是臨陣退縮」（TACO）這兩招，打敗了長期以來輕視他們的華爾街專業投資人。

Siebert金融公司投資長馬雷克說，散戶越來越精明，也越來越懂得因應市場情勢，這些投資人「真的長大了」。摩根大通（小摩）量化分析師簡恩表示，散戶投資人在去年稍早股市下跌時紛紛逢低買進。這項俗稱「抄底」的策略相當有效，根據Bespoke投資集團數據，2025年是1990年代初以來BTD策略表現次佳年份。

根據小摩，去年5月起散戶的投資重心從個股轉向指數股票型基金（ETF），尤其大量湧入SPDR黃金ETF，2025年流入的資金超過了過去五年的總和。隨著黃金價格創歷史新高，這檔黃金ETF去年的漲幅超過65%，也創新高。

TACO交易則是去年散戶表現大放異彩的另一重要因素。川普在4月2日的所謂「解放日」宣布對全世界課徵高額對等關稅，隨即引爆股市恐慌性賣壓。