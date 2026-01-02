快訊

美股散戶兩招打敗華爾街

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美股散戶投資人在2025年大獲全勝，這個以往被認為欠缺經驗與易受騙的族群，憑藉逢低買進（BTD）和「川普總是臨陣退縮」（TACO）這兩招，打敗了長期以來輕視他們的華爾街專業投資人。

⭐2025總回顧

Siebert金融公司投資長馬雷克說，散戶越來越精明，也越來越懂得因應市場情勢，這些投資人「真的長大了」。摩根大通（小摩）量化分析師簡恩表示，散戶投資人在去年稍早股市下跌時紛紛逢低買進。這項俗稱「抄底」的策略相當有效，根據Bespoke投資集團數據，2025年是1990年代初以來BTD策略表現次佳年份。

根據小摩，去年5月起散戶的投資重心從個股轉向指數股票型基金（ETF），尤其大量湧入SPDR黃金ETF，2025年流入的資金超過了過去五年的總和。隨著黃金價格創歷史新高，這檔黃金ETF去年的漲幅超過65%，也創新高。

TACO交易則是去年散戶表現大放異彩的另一重要因素。川普在4月2日的所謂「解放日」宣布對全世界課徵高額對等關稅，隨即引爆股市恐慌性賣壓。

投資人 黃金 ETF

相關新聞

2025金融市場贏家輸家出列…股市、金屬亮眼 美元、油價憔悴

全球股市2025年展現超乎預期的韌性與強度，主要指數連續第三年大漲二位數，債市也有兩位數報酬率，金銀銅都漲逾40%，惟美...

主權基金管理資產大增 受惠科技股大漲…首度突破15兆美元

最新統計顯示，受惠於科技股大漲，全球主權財富基金管理的資產規模去年首度突破15兆美元，以美國和人工智慧（AI）題材最吸金...

巴菲特正式退位…波克夏CEO交棒 巴規亞隨

「股神」巴菲特在2026年元旦這天正式交棒，將他坐了一甲子的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長大位交給...

記憶體狂漲讓手機創新倒退10年 AI與科技意外產生矛盾

電子設備中的記憶體向來是最容易被忽略的電腦元件之一。使用者只需根據需求和預算選擇合適的容量，檢查速度是否與主機板匹配，買齊所需容量，裝進電腦，然後就不再聞問。但最近產業界已開始奔相走告，由於記憶體價格出現倍數飆升，以至於這個元件已成為整個電腦市場中最不穩定、最令人困惑的組件之一。接下來影響遠不止於桌上型電腦。

南韓去年出口額創高 受惠半導體需求強勁

在強勁半導體需求的支撐下，南韓去年12月出口維持成長動能，2025年全年出口額更創新高，歷來首度突破7,000億美元大關...

星總理：經濟保持佳績挑戰大

新加坡總理黃循財表示，星國2025年經濟繳出超越預期的4.8%成長率，但也警告若想維持這樣的好成績將面臨不少挑戰。

