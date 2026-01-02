快訊

巴菲特正式退位…波克夏CEO交棒 巴規亞隨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
股神巴菲特（左）交棒。（彭博資訊）

「股神」巴菲特在2026年元旦這天正式交棒，將他坐了一甲子的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長大位交給亞伯（Greg Abel）。

⭐2025總回顧

自1965年巴菲特掌舵以來，堅持不賣出波克夏股票的投資人，已獲得約6.1萬倍的報酬，最簡單的算法就是當年若拿1萬美元買波克夏股票，現在價值6億美元。這個績效遠高於標普500指數（含股息）約460倍的回報。

在巴菲特擔任波克夏執行長的最後一天，波克夏A股跌600美元或0.1%，收在75.48萬美元；B股跌1.06美元或0.2%，以502.65美元作收。當日標普500指數下跌0.7%。

巴菲特坐了一甲子的波克夏執行長大位交給亞伯。（美聯社）

投資人對亞伯接棒似乎抱持觀望態度，並將巴菲特卸下執行長一職視為「接班折價」的利空。波克夏股價今年以來僅上揚10%，漲勢不如標普500指數的17%。

不過現年95歲的巴菲特將續任董事長，他打算每天照常前往位於內布拉斯加州奧瑪哈、離家僅約3.2公里的辦公室上班，並協助亞伯處理事務。

不少波克夏股東或許對此感到慶幸，因為巴菲特仍將坐鎮，且看來將「巴規亞隨」，不會有重大變革。因此有策略師認為，現在正是買進波克夏的絕佳時機。

會員制的投資社群R360管理合夥人顧斯坦認為，波克夏目前股價並未反映未來的身價，因為眾人仍在觀望亞伯的表現。

她認為，波克夏現金雄厚，亞伯也有機會在2026年「大展身手」。她預測，在亞伯領導下，波克夏可能會尋求投資能源或國防領域，「我們認為這兩個產業具有很大成長空間。」

截至2025年9月，波克夏持有現金及等價物高達3,817億美元。

儘管波克夏從未出現年度虧損，但標普500在2025年及過去十年的表現均優於波克夏，主因是巴菲特難以為規模達1.08兆美元的企業集團，尋得合適的併購對象。

波克夏規模達3,000億美元的股票投資組合將如何管理，目前仍不明朗。原本由庫姆斯（Todd Combs）和威席勒（Ted Weschler）管理其中10%，未來是否由亞伯掌控，仍有待觀察。

波克夏旗下子公司包括產險商Geico、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway），以及數十家製造與能源企業，零售品牌則有Brooks、Dairy Queen、Fruit of the Loom與時思糖果（See's Candies）等。

