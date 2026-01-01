牛市能挺進2026年？AI新篇章與弱美元 正把資金推向新興市場

展望2026年，全球股市的前景將會在好幾股力量拉扯中展開：一邊是市場動能仍在延續，投資人對寬鬆貨幣政策有所期待；另一邊則是估值已經偏高、漲勢過度集中於少數股票，帶來結構性風險。

回顧2025年，市場表現超乎預期的韌性與強度。主要股指連續第三年出現兩位數漲幅，新興市場資產更是特別亮眼，股市基準指數全年飆漲超過30%，是2017年以來表現最好的一年，債市也有兩位數回報。這跟過去幾年資金一直偏愛已開發市場的情況很不一樣，代表資金開始重返新興市場。

驅動格局轉換的核心因素有二。首先，美國貨幣政策轉彎。在川普任內，聯準會持續降息，加上市場預期他會任命一位作風偏鴿的新主席，導致美元出現2017年以來最弱的年度走勢。美元走貶，對新興市場資產是一大助攻，也讓投資人更積極操作利差交易。

其次，人工智慧熱潮席捲全球，帶動科技股和相關類股大漲，成了美股甚至全球股市的重要引擎。

雖然2025年初市場經歷大振盪，包括中國AI新創公司的突破震撼矽谷、川普在4月祭出大規模關稅引發市場崩跌，但靠著企業獲利表現強韌、經濟成長比預期快，加上市場期待聯準會重啟降息循環，很快將行情拉起來。

市場的韌性也讓資金配置出現變化，像亞太（不含日本）地區股指全年上漲約27%，表現優於標普500指數的上漲16%，顯示資金流向正趨於多元化。

貨幣政策與美元走勢

步入2026年，聯準會的政策路徑與美元走向，無疑是決定市場方向的關鍵變數。目前市場價格反映聯準會今年可能降息大約50個基點；但如果經濟數據配合，再加上新的鴿派主席上任，降息幅度「有可能比市場預期的還要多」。

在這種情況下，美元會承受更大壓力，從而繼續支撐新興市場資產。分析師普遍認為，美元的賣壓可能會一路持續到2026年。

市場結構的潛在風險

美股估值現已來到讓人擔憂的高點。標普500指數的席勒本益比在2025年底接近40，此一數值僅次於網際網路泡沫時期的高峰。歷史經驗顯示，從如此高的估值起點出發，市場幾乎從未為投資者帶來高於通膨的實質回報。

更深的隱憂是漲勢太集中。「美股七雄」就占了全球已開發市場股指大約25%的權重，這讓市場結構變得很脆弱。有分析師形容，「就像玩疊疊樂，只要抽掉一塊關鍵積木，整個都可能垮掉」。

2026年，AI趨勢不會消失，但但市場的鑑別力已然提升。投資人更清晰地分辨出哪些是真正受惠於AI需求、有穩健基礎建設和現金流支撐的公司，哪些是僅告題材炒作撐起估值的股票。這也是為什麼2025年下半年，美國小型股、等權重指數，以及美國以外的市場會開始跟上漲勢，為2026年的類股輪動預留了空間。

類股輪動與區域多元化

有跡象顯示，投資機會的光譜正在拓寬。分析師預期，這種市場表現擴散的趨勢，在2026年會更加明顯，不管是在美國市場內部，或是跨到國際市場都一樣。過去由少數強勢股主宰的時代，正慢慢轉變成機會更分散、遍布全球的投資格局。

這意味資金可能會從估值過高、漲幅已經很大的科技巨擘，慢慢流向其他類股和區域市場，例如之前表現就領先的新興市場，或是估值相對較低、但基本面有改善的歐洲市場。

經濟基本面與中國因素

新興市場在2025年交出了股、債、匯市全都上漲的好成績，全年資金淨流入更是四年來首見。2026年能不能延續這股氣勢，得看三個條件是否同時成立：美元繼續走弱、全球降息趨勢不變，以及中國大陸經濟成長有所改善。

中國方面，官方釋出訊息，表示2025年有機會達成大約5%的成長目標，製造業數據也顯示回暖跡象，人民幣同樣有一定的升值空間。這些都為區域資產提供了「偏正面、但不至於爆發」的總體環境。

這也代表，2026年的新興市場不太可能複製2025年那種全面噴出的漲勢，但在全球資金逐步「去集中化」的大方向下，新興市場依然具備結構性的支撐，以及相對的吸引力。