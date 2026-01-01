快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

記憶體晶片飆漲 消費電子產品價格今年最多恐漲20％

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
全球對記憶體晶片的需求強勁。路透
全球對記憶體晶片的需求強勁。路透

消費性電子產品製造業者及分析師警告，由於人工智慧（AI）對記憶體晶片的需求強勁，帶動成本升高，手機、電腦及家電等消費電子產品的價格，2026年最多可能上漲20%。

⭐2025總回顧

戴爾、聯想、Raspberry Pi及小米等消費電子產品製造業者表示，晶片短缺可能加重業者的成本壓力，使業者不得不漲價；分析師預測漲幅將介於5%-20%。

戴爾營運長克拉奇指出，該公司從未見到「成本以此種速度變動」，消費者難免將受到衝擊。Raspberry Pi表示，成本壓力「相當痛苦」，因此去年12月已經調高電腦售價；聯想財務長也表示，正在累積記憶晶片庫存及其他關鍵性組件。

全球都正積極擴建數據中心，以因應AI模型對運算能力的需求，激起對高頻寬記憶體（HBM）晶片的需求，使晶片製造業者不再優先生產消費電子產品所使用的低階記憶體晶片，造成動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片供給短缺，使消費電子廠商持續囤積記憶體晶片，從而推升晶片價格。

麥格理集團分析團隊指出，「我們已經看到（記憶體晶片）供給全面短缺，買家陷入瘋狂，全力確保足夠的晶片，不論價格多高都願意支付」。三星電子與海力士掌控全球DRAM市場的70%以上，已表示2026年的訂單量已經超過產能；三星12月已經調高一些記憶晶片價格，漲幅最高達60%。

消費者最終必須承擔漲價壓力。麥格理集團預測，2026年消電售價將上漲10%-20%，最糟情境是發生有如「新冠疫情期間所見到的供應鏈干擾」；野村控股則預測漲幅約5%。現代汽車證券公司主管指出，由於雲端服務需求激增，消費電子製造商不得不接受較高的晶片價格。

售價 記憶體

延伸閱讀

記憶體短缺 分析師示警消費電子產品價格最多看漲20％

台積電獲美商務部許可 南京廠可繼續進口晶片製造設備

陸記憶體晶片第一股 長鑫科技有影

輝達H200追單台積增產 傳獲陸系科技業下訂逾200萬顆

相關新聞

千億財源不能斷？各國政府要求打詐 Meta「粉飾太平」手法曝光

路透取得內部文件顯示，監管機構要求Meta打擊臉書和Instagram上的不良廣告商，這家社群媒體巨頭卻制定一套「教戰守...

牛市能挺進2026年？AI新篇章與弱美元 正把資金推向新興市場

展望2026年，全球股市的前景將會在好幾股力量拉扯中展開：一邊是市場動能仍在延續，投資人對寬鬆貨幣政策有所期待；另一邊則...

記憶體晶片飆漲 消費電子產品價格今年最多恐漲20％

消費性電子產品製造業者及分析師警告，由於人工智慧（AI）對記憶體晶片的需求強勁，帶動成本升高，手機、電腦及家電等消費電子...

全球主權基金資產額2025年首度衝破15兆美元 美國、AI超吸金

最新報告顯示，受惠於科技股大漲，全球主要財富基金管理的資產額去年歷來首度突破15兆美元，以美國和人工智慧（AI）題材最吸...

美股連三年飆漲 第四年還能「複製貼上」嗎？三條件一次看

美股在2025年連續第三年繳出兩位數漲幅，2026年想再創輝煌並不容易，必須同時滿足企業獲利強勁、聯準會維持鴿派立場，以...

馬斯克：Neuralink腦機界面裝置 2026年將量產

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在社群平台X上發文表示，他旗下的大腦晶片公司Neuralink將於2026年開始...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。