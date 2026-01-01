美股連三年飆漲 第四年還能「複製貼上」嗎？三條件一次看

美股在2025年連續第三年繳出兩位數漲幅，2026年想再創輝煌並不容易，必須同時滿足企業獲利強勁、聯準會維持鴿派立場，以及人工智慧支出持續擴大等條件。

自2022年10月以來的多頭行情，主要由AI熱潮、降息循環及優於預期的經濟表現所推動。儘管2025年4月因關稅消息震盪，標普500指數全年仍漲逾16%，延續2023年和2024年分別大漲23%與24%的強勁走勢。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，今年需要「所有條件完美配合」才能再現兩位數報酬。他預期標普500年末升抵7,400點，隱含漲幅約8%。不過，德意志銀行在內的多家機構預期漲幅會超過10%。

企業獲利和AI仍是關鍵

LSEG數據顯示，標普500企業今年獲利預估成長逾15%，動能將從大型科技股擴散至更廣泛的類股。例如「科技七雄」2026年獲利增速預估為23%，其餘成分股也上看13%，與過去一年相比，差距將明顯收斂。

Man Group首席市場策略師Kristina Hooper表示，若多數成分股的獲利改善，將有利股市再創佳績。然而，AI相關資本支出的效益已開始受到市場質疑，若企業縮減投資或回報不如預期，可能壓抑整體走勢。

聯準會政策與歷史規律

市場普遍預期聯準會今年將維持降息步調，關鍵在於經濟能否軟著陸，即通膨受控而經濟不陷入衰退。PNC策略師Yung-Yu Ma指出，聯準會主席人事與政策獨立性，也將影響市場情緒。

歷史數據呈現矛盾訊號。美股多頭第四年的平均漲幅可達12.8%，但期中選舉年往往表現平淡，平均漲幅僅約3.8%。此外，美中關係等地緣政治變數，可能成為左右行情的「黑天鵝」。