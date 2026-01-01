全球主權基金資產額2025年首度衝破15兆美元 美國、AI超吸金

最新報告顯示，受惠於科技股大漲，全球主要財富基金管理的資產額去年歷來首度突破15兆美元，以美國和人工智慧（AI）題材最吸金。

研調業者Global SWF在1日公布2026年年度報告指出，去年在固定收益、上市股票、不動產及基礎設施市場都帶來強勁報酬之際，全球主權財富基金、公共退休金基金及央行等官方投資人（SOI）管理的資產額衝破60兆美元。

其中，北美官方投資人的資產額達13.2美元，稱冠全球，其次為中國大陸的8.2兆美元，日本的3.84兆美元位居第三，阿拉伯聯合大公國的2.9兆美元排名第四，挪威的2.27兆美元名列第五。報告所列的官方投資人包括主權財富基金、公共退休金基金及央行。

以主權財富基金來看，全球主權基金去年管理的資產額也達創紀錄的15.2兆美元，以中東與北非（MENA）地區的5.96兆美元最多，亞洲以5.57億美元居次，歐洲的2.64兆美元排名第三。

全球官方投資人去年共在562筆投資支出2,780億美元，為歷來最多，美國獲得47%的資金，吸金額年比暴增91.3%至約1,318億美元的投資，新興市場吸引的投資額則年減28%，中國大陸獲得的投資額更銳減58.3到43億美元。

Global SWF董事總經理羅培茲（Diego Lopez）指出，「獲得投資的國家出現典範轉移」，美國受惠於聚焦在數位基礎建設、資料中心及人工智慧（AI）公司的投資，「新興市場成為大輸家，特別是中國、印度、印尼及沙烏地阿拉伯」，新興市場獲得的投資額占比只有15%。

去年官方投資人共投資660億美元於人工智慧（AI）和數位化題材，以中東主權財富基金引領數位投資，阿布達比Mubadala投資公司投資129億美元最多，之後依序為科威特投資局（KIA）的60億美元、和卡達投資局（QIA）的40億美元。

主權財富基金來說去年投資額成長35%到1,793億美元，以中東國家的投資最多，波斯灣七大主權財富基金去年共投資1,260億美元，占了全球的43%，比率為歷來最高。沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）是最大的單一交易方，承諾投資362億美元，主要為參與收購藝電（EA）的投資。

報告顯示，若不既PIF參與收購藝電一案，阿布達比的Mubadala為最活躍的主權財富基金，在40多筆交易豪砸創紀錄的327億美元。加拿大退休金計畫 （CPP）與La Caisse、及新加坡的政府投資公司（GIC）名列前五名。

去年投資人2026年支出展望依然強勁，但國際油價面臨壓力，可能改變主權財富基金支出額的排行榜，羅培茲表示，「新資本將取決於資金來源：仰賴石油的主權財富基金將發現隨著營收停滯，2026年又會是難熬的一年，同時天然氣和銅等金屬則刺激（資本的）新流動」。

報告預測，整體官方投資人管理的資產將在2030年前擴增至80兆美元，主權財富基金資產額同期估提高到22兆美元。