馬斯克：Neuralink腦機界面裝置 2026年將量產
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在社群平台X上發文表示，他旗下的大腦晶片公司Neuralink將於2026年開始「大量生產」腦機介面裝置，並轉向完全自動化的手術程序。
⭐2025總回顧
Neuralink並未立即回應路透社的置評請求。
這種植入物旨在幫助患有脊髓損傷等疾病的人士。首位患者已能利用這種裝置來玩電子遊戲、瀏覽網路、在社群媒體上發文，以及在筆記型電腦上移動游標。
美國食品暨藥物管理局（FDA）最初於2022年拒絕Neuralink的申請，但在Neuralink解決了食藥局提出的安全疑慮後，於2024年開始進行大腦植入物的人體試驗。
Neuralink在9月時表示，全球已有12名嚴重癱瘓者接受了Neuralink的腦部植入物，並正利用它們透過思想來控制數位和實體工具。Neuralink還在6月的一輪募資中獲得6.5億美元的資金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言