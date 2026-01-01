馬斯克：Neuralink腦機界面裝置 2026年將量產

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在社群平台X上發文表示，他旗下的大腦晶片公司Neuralink將於2026年開始「大量生產」腦機介面裝置，並轉向完全自動化的手術程序。

Neuralink並未立即回應路透社的置評請求。

這種植入物旨在幫助患有脊髓損傷等疾病的人士。首位患者已能利用這種裝置來玩電子遊戲、瀏覽網路、在社群媒體上發文，以及在筆記型電腦上移動游標。

美國食品暨藥物管理局（FDA）最初於2022年拒絕Neuralink的申請，但在Neuralink解決了食藥局提出的安全疑慮後，於2024年開始進行大腦植入物的人體試驗。

Neuralink在9月時表示，全球已有12名嚴重癱瘓者接受了Neuralink的腦部植入物，並正利用它們透過思想來控制數位和實體工具。Neuralink還在6月的一輪募資中獲得6.5億美元的資金。