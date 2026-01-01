快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

晶片表現搶眼！南韓去年出口額首破7,000億美元 全球第六國

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓去年12月出口維持成長動能，2025年全年出口額創新高。路透
南韓去年12月出口維持成長動能，2025年全年出口額創新高。路透

在強勁半導體需求的支撐下，南韓去年12月出口維持成長動能，2025年全年出口額創新高，歷來首度突破7,000億美元大關，半導體出口額刷新紀錄。南韓去年對東南亞國協（ASEAN）的出口額，已和對美出口額差不多。

⭐2025總回顧

南韓產業通商資源部1日公布，2025年12月出口額年比成長13.4%至695.8億美元，經工作日調整的出口額年增8.7%，高於預期，進口額則增長4.6%至574億美元，因而出現122億美元的貿易順差。

12月晶片出口額跳增43.2%至208億美元，刷新紀錄，對美國出口成長3.8%，扭轉七個月來的下滑頹勢，對中國大陸出口成長則加速至10.1%。

南韓去年全年出口額成長3.8%至7,097億美元，為歷來首度突破7,000億美元關卡，是全球第六個達成這個里程碑的國家。去年進口額微減0.02%至6,317億美元，因而擁有780億美元的貿易順差，為2017年來最高的順差額。

產業通商資源部表示，去年出口創紀錄也歸功於半導體、汽車、船舶及農漁和化妝品產業的表現亮眼。去年晶片出口跳增22.2%至1,734億美元，汽車出口增加1.7%到720億美元，都是新紀錄。

南韓的出口市場也更多元，對美國出口萎縮3.8%至1,229億美元，對中國大陸出口下滑1.7%到1,308億美元，但對對東南亞國協（ASEAN）出口增加7.4%至1,225億美元，對印度出口也增長2.9%，對歐盟增加3%，對中東提高3.8%，對獨立國家國協（CIS）成長18.6%。

南韓央行去年11月底決議維持基準利率於2.5%不變，希望能在支撐經濟與金融穩定風險之前求取平衡，隨著占國內生產毛額（GDP）超過40%的出口展現韌性，南韓央行也獲得更多保持耐心的空間。

南韓 半導體

延伸閱讀

台積電獲美商務部許可 南京廠可繼續進口晶片製造設備

輝達H200追單台積增產 傳獲陸系科技業下訂逾200萬顆

酷澎遭爆「血汗模式」複製到台灣 勞動部：依法監理、嚴格把關

把星巴克當自家公司？ 韓男架「三螢幕」霸佔4人座遭批：去租辦公室

相關新聞

SpaceX帶頭 太空產業喊衝…馬斯克旗下事業有望掛牌上市

在馬斯克領軍的SpaceX率領下，規模6,000億美元的美國太空產業在2026年將持續壯大，已站穩腳跟的業者與新創公司都...

保加利亞成為歐元區第21國 歐盟肯定重要里程碑

保加利亞今天迎接新年，成為第21個改用歐元的國家。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩表示，保加利亞加入歐元區是「重要里程碑」...

黃金2025全年大漲64％ 油價年線下挫近20％

黃金價格周三（12月31日）下跌，不過2025年全年大漲約64%，仍創下46年來最大年度漲幅。白銀和白金2025年度表現...

美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁均為兩位數

美國華爾街主要股指周三在2025年最後一個交易日收低，但全年漲幅強勁。這一年過山車式的行情主要由美國總統川普的關稅不確定...

2026想翻身？小摩：應先養成這七種億萬富豪的常見習慣

隨著2025年即將翻篇，若想在2026年躋身億萬富豪，最佳的起點可能並非就讀商學院，而是參加讀書會。

Fed本月降息面臨阻力 會議紀錄顯示官員意見分歧

聯準會（Fed）會議紀錄顯示，2025年最後一場政策會雖決議降息，但官員意見相當分歧，有官員表態他們不願近期支持進一步放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。