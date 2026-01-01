快訊

記憶體短缺 分析師示警消費電子產品價格最多看漲20％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
電腦等消費電子產品今年料將因記憶體價格飙漲而漲價。 美聯社
人工智慧（AI）資料中心建置熱潮，已排擠到一般消費電子產品的記憶體晶片供應，供不應求帶動記憶體晶片價格飆漲，可能迫使製造商調漲消費電子產品價格。業者與分析師警告：消費者今年要做好電子產品漲價的準備，漲幅最高可能20%。

英國電腦製造商Raspberry Pi已去年12月調漲電腦售價，形容這波成本壓力「相當痛苦」。戴爾（Dell）營運長克拉克（Jeff Clarke）去年11月表示，成本上漲速度前所未見，影響勢將觸及消費者。全球個人電腦（PC）製造商龍頭聯想（Lenovo）財務長鄭孝明去年11月也提到，正在努力蒐羅記憶體晶片與其他關鍵零組件。

記憶體供應商優先支援AI資料中心所需的高頻寬記憶體（HBM）晶片，較低階的記憶晶片DRAM出現短缺。

麥格理（Macquarie）分析師Daniel Kim說，「我們已經看到全面性的供應短缺，「市況瘋狂，買家陷入恐慌，無論願意付出多高的價格，都很難確保足夠的記憶體供應」，並警告，最壞情境為重演新冠疫情期間的嚴重供應鏈中斷。

花旗集團（Citigroup）分析師Peter Lee研判，記憶晶片供應緊俏將持續至2027年，且短期不會有新增產能，2026年的晶片囤積情況將更加嚴重。

市調機構TrendForce預估，HBM等DRAM在2025年第4季的平均價格季比飆漲50%-55%。

掌控全球超過七成DRAM市場的南韓三星電子和SK海力士表示，2026年的訂單量已超出產能。三星去年12月已調漲部分記憶體晶片價格，漲幅最多60%。

三星電子去年11月表示，將在南韓工廠新增一條產線，SK海力士正在興建一座於2024年宣布、投資額910億美元的晶片製造園區。

但這些新增產能預料短期內難以上線。一位首爾的產業主管說：「我們正嘗試增加供應，但興建一座晶片製造廠至少需要兩到三年的時間。」

2025國際半導體十大新聞：安世半導體控製權之爭，存儲史詩級漲價

黃董又出手？力積電（6770）參與軟銀AI超級電腦計畫…網：還有兩天可以相信

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

AI也能吃下肚？SK海力士與韓小七合推HBM玉米脆片 三周狂賣20萬包

千億財源不能斷？各國政府要求打詐 Meta「粉飾太平」手法曝光

路透取得內部文件顯示，監管機構要求Meta打擊臉書和Instagram上的不良廣告商，這家社群媒體巨頭卻制定一套「教戰守...

牛市能挺進2026年？AI新篇章與弱美元 正把資金推向新興市場

展望2026年，全球股市的前景將會在好幾股力量拉扯中展開：一邊是市場動能仍在延續，投資人對寬鬆貨幣政策有所期待；另一邊則...

記憶體晶片飆漲 消費電子產品價格今年最多恐漲20％

消費性電子產品製造業者及分析師警告，由於人工智慧（AI）對記憶體晶片的需求強勁，帶動成本升高，手機、電腦及家電等消費電子...

全球主權基金資產額2025年首度衝破15兆美元 美國、AI超吸金

最新報告顯示，受惠於科技股大漲，全球主要財富基金管理的資產額去年歷來首度突破15兆美元，以美國和人工智慧（AI）題材最吸...

美股連三年飆漲 第四年還能「複製貼上」嗎？三條件一次看

美股在2025年連續第三年繳出兩位數漲幅，2026年想再創輝煌並不容易，必須同時滿足企業獲利強勁、聯準會維持鴿派立場，以...

馬斯克：Neuralink腦機界面裝置 2026年將量產

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在社群平台X上發文表示，他旗下的大腦晶片公司Neuralink將於2026年開始...

