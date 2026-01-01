宏觀經濟壓力拖累加密市場 比特幣面臨年度回檔

受宏觀經濟壓力與市場動能減弱等影響，全球市值最大的加密貨幣比特幣（bitcoin）正朝向2022年以來首次年度下跌邁進。

路透社報導，儘管比特幣今年一度創歷史新高，但10月以來始終難以重新站穩腳步，上個月更出現2021年中以來最大單月跌幅。

比特幣今年累計下跌超過6%，結束前兩年連續上漲走勢，最新報價為8萬7474.2美元。

今年稍早，支持加密貨幣的川普當選美國總統後，加密貨幣價格大幅飆升，但在川普4月宣布關稅措施，加密貨幣與股市一同重挫。市場隨後迅速反彈，比特幣也於10月初一度衝上12萬6000美元以上的歷史高點。

然而幾天過後，川普10月10日宣布對中國進口商品加徵新一輪關稅，並威脅對關鍵軟體實施出口管制，市場再度暴跌，引發加密貨幣槓桿部位190多億美元的清算，創下加密貨幣史上最大爆倉紀錄。

全球主要股市指數今年同樣震盪劇烈，多次刷新歷史高點後又回落，市場在關稅、利率，以及可能出現的人工智慧（AI）泡沫疑慮之間反覆擺盪。

線上貨幣交易平台XS.com市場分析師表示，2025年市場顯示，比特幣在全球金融體系中愈來愈展現風險資產的特性，並常與美國股市呈現明顯相關性。

歷史上，比特幣與股市走勢並不同步，因為加密貨幣被視為另類投資工具。但分析師表示，隨著加密貨幣被更廣泛的散戶投資人及部分機構採用，兩者之間的連動性正逐步增強。

川普政府上任第一年期間，加密貨幣產業在美國取得多項重要監管進展，包括美國證券管理委員會（SEC）迅速撤銷拜登政府時期對加密貨幣平台Coinbase、幣安（Binance）等公司的訴訟，以及通過一項具里程碑意義的法案，為與美元掛鉤的加密貨幣建立聯邦層級的監管規則。

不過，多名業界高層指出，能解決產業長期核心問題的加密貨幣市場結構立法等措施仍未到位，可能削弱產業的樂觀氣氛。