黃金2025全年大漲64％ 油價年線下挫近20％

黃金價格周三（12月31日）下跌，不過2025年全年大漲約64%，仍創下46年來最大年度漲幅。白銀和白金2025年度表現更是創下史上最佳紀錄。油價周三也收低，2025年年線下挫近20%。

黃金現貨價格周三下跌0.6%，至每英兩4,318.67美元，盤中稍早則是曾經觸及12月16日以來的最低價。

2025年全年，金價大漲約64%，創下1979年以來的最大年度漲幅，主要受惠於美國聯準會（Fed）降息、地緣政治緊張、各央行強勁買盤，以及資金流入ETF等多重因素。

路透指出，芝加哥商品交易所（CME）再次提高貴金屬期貨保證金後，交易商紛紛獲利了結，導致金價從近期高點回落。

Marex分析師Edward Meir說，黃金短期走勢非常不穩定，出現了一些獲利了結，「但我們認為，價格將在2026年繼續攀升」，「有可能在今年某個時候看到每英兩5,000美元的價格」。針對白銀，Marex預期或許可以看到每英兩100美元的價格。

白銀2025年漲幅超過147%，創下有史以來最強勁的年度表現，遠遠跑贏黃金。供應短缺、庫存處於低位、工業和投資人胃納上升，以及白銀最近被美國指定為重要礦產，都推動著漲勢。周三銀價下跌6.7%，至每英兩71.36美元；周一時剛創下83.62美元歷史新高。

白金價格周三也跌，跌幅8.7%，至每英兩2,006.95美元。白金周一亦創下2,478.50美元新紀錄，2025年漲幅超過122%，是有記錄以來最強的一年。

油價方面，周三收低，2025年年線下跌近20%，市場對供應過剩的預期增強，2025年影響油價的重要事件包括：戰爭、關稅提高、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）產量增加，以及針對俄羅斯、伊朗和委內瑞拉的制裁。

布蘭特原油2025全年下跌約 19%，創2020年以來最大年度跌幅，且為連續第三年下跌，這是有記錄以來持續時間最長的年線連跌。美國西德州原油2025年度跌幅亦接近20%。

周三布蘭特原油期貨結算報每桶60.85美元，下跌0.48美元或0.8%。美國西德州原油期貨下跌0.53美元或0.9%，報每桶57.42美元。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）大宗商品分析師Jason Ying估計，布蘭特原油將在今年第1季跌至每桶55美元，之後隨著供應增長正常化和需求持平，在剩餘時間內回升至每桶60美元。

根據美國能源資訊局（EIA）的數據，截至12月26日那周，美國原油庫存減少190萬桶，至4.229億桶，路透訪調分析師的預期是減少86.7萬桶。汽油庫存則是增加580萬桶，至2.343億桶，高於預期的增加190萬桶。 包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加500萬桶，至1.237億桶，也比預期的增加220萬桶還多。