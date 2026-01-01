美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁均為兩位數

美國華爾街主要股指周三在2025年最後一個交易日收低，但全年漲幅強勁。這一年過山車式的行情主要由美國總統川普的關稅不確定性以及圍繞人工智慧（AI）指標股的亢奮情緒主導。

道瓊工業指數下跌303.77點，或0.63%，收48,063.29 點；標普500指數下跌50.74點，跌幅0.74%，收6,845.50點；那斯達克指數下跌177.09點，跌幅0.76%，以23,241.99點作收。

道瓊工業指數全年上漲12.97%，標普500上漲16.39%，那指上漲20.36%，漲幅均為兩位數。這標誌三大股指連續第三年上漲，上次出現這種情況是在2019-2021年。羅素2000小盤股指數也漲11.26%。

對AI概念股的追捧帶動漲勢，推動三大股指在今年屢創新高。

道指月線連八紅，為2017-2018年以來持續時間最長的連漲。標普500指數12月收黑，盤中稍早曾有望實現連續第八個月上漲。

周三，能源股和科技股跌幅居前。微軟下跌0.8%，是給科技股造成最大拖累的個股之一，EQT Corp下跌1.9%。

Reflexivity聯合創辦人兼總裁Giuseppe Sette表示，「不認為最後這幾天會對明年的表現產生太大影響。在任何牛市中，出現一些需要付出代價的時刻都完全正常」，並指出在市場流動性較低時往往出現獲利了結機會。

華爾街4月觸及低點後強勁反彈。川普「解放日」關稅原本導致全球市場大幅下挫，投資人遠離美股，並因使利率前景蒙上陰影而威脅經濟增長， 但隨著美國啟動與各國的關稅談判，市場信心回升，資金重新流入美股，助推指數反彈。

儘管如此，指標標普500指數的年度漲幅仍落後一些全球指數，尤其是亞太（除日本）指數，隨著股票投資人進行分散化配置，該指數在2025年上漲近27%。

摩根士丹利投資管理解決方案和多元資產部副首席投資官Jitania Kandhari稱：「我們預計這種市場表現的廣度擴大將在2026年進一步加深，無論在美國市場內部還是在國際市場。贏家過於集中的時代正讓位於更廣泛、在全球更分散的機會集合。與標普500市值加權指數相比，標普500等權重指數更具吸引力。」

華爾街股市連續第四個交易日下跌，有違「耶誕老人行情」的預期。根據《股票交易年鑒》，標普500指數通常在全年最後五個交易日及次年1月頭兩個交易日上漲。

輝達（Nvidia）今年上漲39%，是眾多AI交易的受益者之一，並成為首家市值達到5兆美元的上市公司。

在Alphabet大漲65%推動下，通訊服務股成為今年標普500指數中表現最好的類股。

美光、威騰（Western Digital）和希捷（Seagate）等存儲晶片製造商在標普500指數中跑贏，2025年市值增長兩倍多。FMC Corp和Fiserv則跑輸大盤，全年分別下跌71.5%和67%。

聯準會的貨幣政策路徑將為2026年全球市場定下基調，此前，近期經濟數據和聯準會將迎來鴿派新主席的預期促使投資人預計貨幣政策將進一步放鬆。

耐吉（Nike）周三上漲4%，此前執行長Elliott Hill稱他最近買入了價值約100萬美元的股票。

本周交易時間因假期縮短，交易量較少。市場周四將因元旦假期休市。