2025年封關 美股收黑

中央社／ 紐約31日綜合外電報導

2025年最後一個交易日，美國股市主要指數今天收黑。受到美國總統川普關稅政策不確定性影響，加上人工智慧（AI）題材推動行情，美股今年歷經震盪起伏，但全年仍繳出亮眼漲幅。

道瓊工業指數終場下挫303.77點或0.63%，收報48063.29點。

標準普爾500指數下跌50.74點或0.74%，收在6845.50點。

科技股為主的那斯達克指數下滑177.09點，或0.76%，收在23241.99點。

費城半導體指數下跌85.97點或1.20%，收7083.13點。

2025最後一天…貴金屬重挫 全年漲勢仍可觀

貴金屬在2025年的最後一個交易日全面重挫，黃金現貨12月31日一度跌1.4%，白銀也一度暴跌7.1%。

Fed本月降息面臨阻力 會議紀錄顯示官員意見分歧

聯準會（Fed）會議紀錄顯示，2025年最後一場政策會雖決議降息，但官員意見相當分歧，有官員表態他們不願近期支持進一步放...

SpaceX帶頭 太空產業喊衝…馬斯克旗下事業有望掛牌上市

在馬斯克領軍的SpaceX率領下，規模6,000億美元的美國太空產業在2026年將持續壯大，已站穩腳跟的業者與新創公司都...

印度：躍第四大經濟體

印度政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本，躍居全球第四大經濟體，並將在未來三年內超過德國，全球排名進一...

軟銀410億美元投資 OpenAI 持股11%

日本科技投資集團軟體銀行（Softbank）12月31日宣布，已完成對ChatGPT開發商OpenAI的410億美元投資...

特斯拉不看好上季銷售

特斯拉罕見主動發布一份分析師對其銷量預估的彙總數據，而且顯示上季表現可能低於許多投資人的預期。

