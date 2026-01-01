2025年封關 美股收黑
2025年最後一個交易日，美國股市主要指數今天收黑。受到美國總統川普關稅政策不確定性影響，加上人工智慧（AI）題材推動行情，美股今年歷經震盪起伏，但全年仍繳出亮眼漲幅。
⭐2025總回顧
道瓊工業指數終場下挫303.77點或0.63%，收報48063.29點。
標準普爾500指數下跌50.74點或0.74%，收在6845.50點。
以科技股為主的那斯達克指數下滑177.09點，或0.76%，收在23241.99點。
費城半導體指數下跌85.97點或1.20%，收7083.13點。
