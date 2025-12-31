固態電池國家標準 揭露

大陸固態電池首個國家標準發布公開「徵求意見稿」，內容對固態電池分類明確，判定標準更加嚴格，明確了固態電池的相關術語、分類、編碼等基礎內容。代表固態電池技術開始由實驗室走向產業化。

該徵求意見稿帶來兩方面意義：一方面，目前大陸國內及國際上暫無車用固態電池標準。固態電池國家標準的制定，有望終結概念亂象、統一技術標準、打通產業鏈協同接口、搶占國際規則話語權，為產業研發、市場規範與安全合規建立基礎；另一方面隨著產業持續標準化，產業競爭格局或將重塑，清晰的規則邊界能降低新玩家准入成本，吸引更多企業加入固態電池產業鏈。

證券時報報導，固態電池首個國家標準「電動汽車用固態電池 第一部分：術語和分類」公開徵求意見（簡稱「徵求意見稿」）。其中「電動汽車用固態電池」系列標準擬分為四個部分進行編制，包括術語和分類、性能規範、安全規範、壽命規範。此外，「電動汽車固態電池用固體電解質技術規範」目前也已進入起草階段。

徵求意見稿顯示，根據電池單體內部傳遞離子方式不同，將電池分為液態電池、混合固液電池和固態電池。這與先前中國汽車技術研究中心透露的消息一致，也就是不再有半固態電池的說法。另外，徵求意見稿也對固態電池根據電解質種類、傳導離子種類、應用領域不同再次分類。

平安證券分析，大陸是全球鋰電池產業鏈重要的參與者，鋰電池生產規模全球領先，產業鏈佈局完整。國內重視鋰電池新技術路線的發展，政策端亦多次提及固態電池產業發展。在政策重視、產業參與者發力，固態電池研發有望穩步落地，逐步向產業化邁進。