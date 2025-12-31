2026想翻身？ 小摩：應先養成這七種億萬富豪的常見習慣

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
微軟創辦人蓋茲表示，閱讀是他累積知識的主要方式。 路透
隨著2025年即將翻篇，若想在2026年躋身億萬富豪，最佳的起點可能並非就讀商學院，而是參加讀書會。

根據摩根大通（小摩）的報告，全球一些財富名列前茅的家庭之所以能飛黃騰達，所養成的最常見習慣就是閱讀。這份報告調查了全球逾100位億萬富豪，身家合計超過5,000億美元。

小摩發現，運動、持之以恆、早起，是長遠成功的必備特質之一；高度聚焦於時間規劃，也是重要特質。

匿名億萬富豪家庭的大家長寫道：「時間才是人生的貨幣，而非金錢，你花每一分錢前會精打細算，你對這一小時的時間要做什麼，應抱持同樣謹慎的態度。」

在ChatGPT等可迅速總結數百頁內容的人工智慧（AI）工具風行之際，坐下來讀本書或許令人感到缺乏效率。但許多舉世最有成就的企業領袖，向來駁斥這種觀念，他們認為深度閱讀仍是最快累積穩固知識的方式之一。

微軟共同創辦人比爾．蓋茲曾說，閱讀是他學習的支柱，為保持大腦敏銳，他曾經每年閱讀約50本書，他在2016年對紐時表示，「這是我學習的主要方式之一，我從小就這麼做」，「時至今日，我也會造訪有趣之處，與科學家見面，上網看許多講座，但閱讀仍是我學習與測試自己理解程度的主要方式」。

巴菲特也勤於閱讀。他建議有抱負的企業領袖每天讀上500頁，「這是知識積累的方式，他會逐步累積，就像複利一樣。你們每個人都辦得到，但我敢打包票多數人不會這麼做」。

以下是小摩整理的全球富裕家庭七大成功特質：

1.閱讀

2.運動

3.持之以恆

4.早起

5.事分輕重緩急

6.設定目標

7.留時間進行深度思考

