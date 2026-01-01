快訊

2025最後一天…貴金屬重挫 全年漲勢仍可觀

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇／綜合外電
貴金屬在2025年的最後一個交易日全面重挫，即使如此，仍無損過去一年亮眼表現。路透

貴金屬在2025年的最後一個交易日全面重挫，黃金現貨12月31日一度跌1.4%，白銀也一度暴跌7.1%。

⭐2025總回顧

即使如此，仍無損過去一年亮眼表現：2025年黃金勁揚逾六成，創45年來最強年度漲幅，市場已喊到本季底挑戰每英兩5,000美元；白銀、白金分別飆漲150%、及110%以上，雙雙創下有史以來最大漲幅紀錄。

主要金屬今年來表現

黃金現貨12月31日一度跌1.4%，至每英兩4,286.89美元，是兩周多來低點，上周五才站上4,549.71美元的歷史新高。2月交割的紐約黃金期貨一度重挫2%至4,298.60美元。不過，2025年金價累計上漲逾64%，創下1979年以來的最大年度漲幅。

聯準會（Fed）降息和對繼續寬鬆政策的押注，以及地緣政治衝突和各國央行的強勁需求、ETF持倉量增加，都推動黃金漲勢。Tastylive的全球宏觀主管斯皮瓦克說，也許到2026年第1季底，可以看到金價測試5,000美元，「推動黃金上漲的那些因素，尤其是在過去一年中，似乎已經形成自我維持的態勢」。

白銀現貨12月31日一度暴跌7.1%，至每英兩71.02美元，29日曾創下83.62美元的歷史新高，2025年的漲幅已超過150%，遠遠超過黃金。

2025年白銀突破多個重要的里程碑，原因包括白銀被指定為美國關鍵礦產、供應限制以及工業和投資需求上升造成的低庫存。

至於LME銅價12月30日連續八個交易日收紅，31日拉回整理，一度跌0.7%，一年來則大漲42%，邁向16年來最大年度漲幅。

其他貴金屬全年表現也不俗，白金現貨在12月29日升至2,478.50美元的歷來高點，2025全年漲幅超過110%，是史上最大漲幅。鈀金一年來漲60%，為15年來最佳表現。

美元在12月31日小幅反彈，對貴金屬等大宗商品造成不小壓力。Pepperstone集團策略師吳迪琳說，這次拋售「很大程度上是技術性的：包括對貴重金屬的獲利了結、槓桿多頭部位平倉，以及調高保證金要求所帶來的壓力，但基本面並未改變。」

黃金現貨

