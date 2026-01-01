軟銀410億美元投資 OpenAI 持股11%

日本科技投資集團軟體銀行（Softbank）12月31日宣布，已完成對ChatGPT開發商OpenAI的410億美元投資，為歷來數一數二最大規模的民間籌資，對後者持股比率達約11%。

儘管各界對人工智慧（AI）泡沫的質疑只增不減，軟銀執行長孫正義仍押注所有籌碼在OpenAI，並擴大AI和相關基建投資，期盼從支撐AI運用的算力需求激增中獲利。

軟銀去年4月即已宣布，計劃對OpenAI投資至多400億美元，並在2025年的最後一天表示，第二階段的225億美元追加投資已完成。此外，軟銀表示，OpenAI也收到其他金主加大規模的聯合投資110億美元，最終投資規模達到410億美元。

68歲的孫正義在聲明中指出：「我們對OpenAI希望確保通用人工智慧（AGI）有益全體人類的願景深感認同。」AGI被認為是下一階段的AI，屆時電腦在許多工作上的表現將超越人類。

OpenAI執行長奧特曼表示：「軟銀很早就看到AI的潛力，並深信其對人類的影響，而致力於其發展。他們（軟銀）的全球領導地位和規模，幫助我們更快發展，和把先進智慧帶給全世界。」

軟銀與OpenAI和甲骨文也一同領銜美國總統川普去年1月宣布的美國AI基建興建計畫「星際之門」（Stargate）。軟銀本周也宣布，將以約40億美元收購美國資料中心投資商DigitalBridge。

另一方面，以色列財經報紙Calcalist報導，輝達（Nvidia）正與以色列AI新創公司AI21 Labs就併購進行深入協商，交易金額可能高達30億美元。AI21在2023年籌資中的估值為14億美元，輝達和Google均參與了該輪籌資。