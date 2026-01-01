軟銀410億美元投資 OpenAI 持股11%

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
軟銀宣布已完成對OpenAI的410億美元投資。圖為軟銀執行長孫正義（左）與OpenAI執行長奧特曼。（路透）
日本科技投資集團軟體銀行（Softbank）12月31日宣布，已完成對ChatGPT開發商OpenAI的410億美元投資，為歷來數一數二最大規模的民間籌資，對後者持股比率達約11%。

儘管各界對人工智慧（AI）泡沫的質疑只增不減，軟銀執行長孫正義仍押注所有籌碼在OpenAI，並擴大AI和相關基建投資，期盼從支撐AI運用的算力需求激增中獲利。

軟銀去年4月即已宣布，計劃對OpenAI投資至多400億美元，並在2025年的最後一天表示，第二階段的225億美元追加投資已完成。此外，軟銀表示，OpenAI也收到其他金主加大規模的聯合投資110億美元，最終投資規模達到410億美元。

68歲的孫正義在聲明中指出：「我們對OpenAI希望確保通用人工智慧（AGI）有益全體人類的願景深感認同。」AGI被認為是下一階段的AI，屆時電腦在許多工作上的表現將超越人類。

OpenAI執行長奧特曼表示：「軟銀很早就看到AI的潛力，並深信其對人類的影響，而致力於其發展。他們（軟銀）的全球領導地位和規模，幫助我們更快發展，和把先進智慧帶給全世界。」

軟銀與OpenAI和甲骨文也一同領銜美國總統川普去年1月宣布的美國AI基建興建計畫「星際之門」（Stargate）。軟銀本周也宣布，將以約40億美元收購美國資料中心投資商DigitalBridge。

另一方面，以色列財經報紙Calcalist報導，輝達（Nvidia）正與以色列AI新創公司AI21 Labs就併購進行深入協商，交易金額可能高達30億美元。AI21在2023年籌資中的估值為14億美元，輝達和Google均參與了該輪籌資。

2025最後一天…貴金屬重挫 全年漲勢仍可觀

貴金屬在2025年的最後一個交易日全面重挫，黃金現貨12月31日一度跌1.4%，白銀也一度暴跌7.1%。

Fed本月降息面臨阻力 會議紀錄顯示官員意見分歧

聯準會（Fed）會議紀錄顯示，2025年最後一場政策會雖決議降息，但官員意見相當分歧，有官員表態他們不願近期支持進一步放...

SpaceX帶頭 太空產業喊衝…馬斯克旗下事業有望掛牌上市

在馬斯克領軍的SpaceX率領下，規模6,000億美元的美國太空產業在2026年將持續壯大，已站穩腳跟的業者與新創公司都...

印度：躍第四大經濟體

印度政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本，躍居全球第四大經濟體，並將在未來三年內超過德國，全球排名進一...

特斯拉不看好上季銷售

特斯拉罕見主動發布一份分析師對其銷量預估的彙總數據，而且顯示上季表現可能低於許多投資人的預期。

