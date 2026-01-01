特斯拉不看好上季銷售

快訊

特斯拉罕見主動發布一份分析師對其銷量預估的彙總數據，而且顯示上季表現可能低於許多投資人的預期。

根據特斯拉官網的數據，分析師平均預測該公司2025年第4季將交付422,850輛車，較一年前下減少15%。彭博資訊彙編的平均預估值是440,907輛，降幅為11%。

儘管特斯拉投資人關係團隊多年來一直會彙編銷量預估，並選擇性地與部分分析師和投資人分享數據，但以往從未在投資人關係頁面上公開。

Future Fund Advisors聯合創辦人布雷克在社群平台X發文指出，「這極不尋常」。他推測此舉是希望讓市場共識能廣泛傳播，預估實際交付量可能落在42萬輛左右。

特斯拉年度銷量恐連續第二年下滑，公司彙編的平均預估顯示，2025年全年交付量為160萬輛，較2024年減少超過8%。未來三年的交付量預估值也低於彭博彙整的市場平均值。

2025年初時，特斯拉銷量驟降，當時該公司為主力車款Model Y改版而調整生產線，同時執行長馬斯克涉足政壇，也對業務造成拖累。

