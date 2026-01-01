Fed本月降息面臨阻力 會議紀錄顯示官員意見分歧

聯準會（Fed）會議紀錄顯示，2025年最後一場政策會雖決議降息，但官員意見相當分歧，有官員表態他們不願近期支持進一步放寬貨幣政策，可見Fed下次在1月若要降息，可能會面臨阻力。

到2025年底，Fed已三度降息，旨在緩和勞動市場疲軟的壓力。Fed委員會多數成員認為，如果通膨下降，利率最終可以進一步調降。

根據Fed釋出的會議紀錄，由於物價漲幅比Fed預期更具持續性，降息變得愈來愈難以抉擇。Fed上次會後發布的數據顯示，美國的通膨率在去年11月有所降溫，但經濟學家說，最近的政府停擺恐怕扭曲了這些數據。

會議紀錄發布後，聯邦資金期貨合約顯示1月降息的可能性略微下降，至約15%。

桑坦德美國資本市場（SanCap）首席美國經濟學家史丹利說，從表決結果來看，主席鮑爾仍持續發揮影響力。他在給客戶的報告中說：「委員會本來很容易朝任何一個方向發展，但從FOMC最終決定放寬貨幣政策的結果，證明鮑爾力促降息。」

Fed會議紀錄顯示，多數官員支持上月降息，但有官員表態「這項決定是在正反意見極為接近下達成，他們本來也可能支持維持目標利率不變」。其他官員則反對降息，並對Fed將通膨降至2%目標的努力陷入停滯，表達疑慮。

會議紀錄凸顯了Fed內部的分歧，特別是在上次會議投票時出現三張反對票，其中兩位官員反對任何降息，而川普的盟友理事米倫則支持更大幅度降息。

展望未來，會議紀錄說有官員建議，「在一段時間內維持目標區間不變，可能是適當的做法」。

對許多經濟學家而言，隨著邁入2026年，美國就業市場看來依然脆弱，2025年招聘疲軟，失業率也升至4.6%。然而，通膨持續未退，加上已經多次降息，若Fed決定2026年繼續放寬貨幣政策，恐怕被迫採取更謹慎的行動。