印度：躍第四大經濟體

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

印度政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本，躍居全球第四大經濟體，並將在未來三年內超過德國，全球排名進一步升至第三。

根據印度政府的歲末經濟評估報告，印度GDP規模已達4.18兆美元，超越日本，成為全球第四大經濟體，預料未來兩年半到三年將擠下德國，成為全球第三大，到2030年GDP預估將達7.3兆美元。

即便印度成為全球第三大經濟體，依然遠遠落後世界第二中國大陸的約19兆美元、及全球最大經濟體美國的約30兆美元。

印度政府指出，該國成長動能進一步意外增強，7-9月當季的GDP成長率為六季最高，反映印度在全球貿易不確定性下的韌性，強勁民間消費所引導的內需，扮演支撐景氣擴張的核心角色。

世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）對印度的全球排名依然位居第五，但由於印度經濟成長快於日本，GDP超越日本只是時間問題。

儘管經濟規模排名大有斬獲，但印度股市今年來累計僅漲9.7%，漲幅遠小於MSCI新興市場指數的30%，也與先前長期優於整體新興市場的情況形成鮮明對比，部分原因可能是估值偏高。

Aubrey資本公司指出，今年的投資趨勢較偏向科技股和估值較低的市場，投資人對印度的信心也受到印度和美國貿易爭端的影響。

印度 新興市場指數 GDP

