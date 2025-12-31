快訊

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共稱俯瞰台北101 揭密解放軍「雙尾蠍無人機」是何方神聖

畢書盡自責唱歌忘詞 直呼「出門前老婆才提醒過」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／苦候聖誕行情…四大指數盡墨 台積ADR逆漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數早盤盡墨。路透
美股四大指數早盤盡墨。路透

2025年最後一個交易日，美股四大指數早盤盡墨。今年全年美股漲幅料達兩位數，可望為連續第三年締造此種佳績。

⭐2025總回顧

道瓊工業指數在31日早盤小跌0.18%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.1%，費城半導體指數跌0.1%。

輝達上揚0.7%、台積電ADR上揚1.3%。據傳中國科技業者下定逾200萬個輝達H200晶片，但輝達庫存僅有70萬個，為此找上台積電洽談增產事宜。

美國31日公布初領失業救濟數據，意外降至一個月新低。12月27日為止當周，初領人數減少1.6萬至19.9萬人，低於市場估計的22萬人。

耶誕行情至今尚未現身，截至30日為止，耶誕節過後的三個交易日，美股均收跌。耶誕行情是指一年的最後五個交易日，與隔年的頭兩個交易日，標普500指數在這段期間往往會走高。

金銀價格連兩日回落。芝加哥商品交易所集團（CME Gruop）宣布，再次調漲黃金、白銀、鉑金、鈀金的保證金，訂於31日盤後生效。投資人獲利出場，31日貴金屬價格下挫。金價今年來飆高逾66%、銀價飆逾165%。

訪調顯示，分析師預測，標普500明年將再次出現兩位數漲幅，但不少人擔心，明年多數時間股價可能陷入盤整。

AI熱潮在今年稍晚略為退燒，連科技七雄表現都出現分歧。Alphabet今年來漲幅居冠、達65%以上；亞馬遜墊底、僅漲約6%。

個股方面，Nike走高1.8%，因公司執行長購入100萬美元的自家公司股票。

指數 標普 美股 台積電 半導體

延伸閱讀

價格漲很大！傳輝達RTX 5090顯卡 明年初售價調高1.5倍

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

臺銀人壽與「星星的孩子」共度聖誕

相關新聞

億萬富豪都上哪過年？到這座小島或許可以捕獲野生貝佐斯

年關將近，億萬富豪紛紛在新年前夕湧入溫暖的加勒比海。數據顯示，今年超富們的熱門跨年據點，非聖巴茨島（St. Barts）...

科技巨頭領跑！2025全球最賺錢公司排名出爐 台積電擠進前10

財經媒體Visual Capitalist根據企業截至2025年11月，過去12個月的淨收入，將全球所有公司進行「最賺錢

2025年迎尾聲解讀「市場5大事」 推敲對明年影響

2025年即將劃上句點，以下是今年的五件大事，以及對明年的可能影響。

本世代必買！大賣空本尊力推「這檔股票」 還拉股神幫抬轎

因電影大賣空（Big Short）而聲名大噪的財富經理人貝瑞（Michael Burry）推薦投資人買進Molina H...

美股早盤／苦候聖誕行情…四大指數盡墨 台積ADR逆漲

2025年最後一個交易日，美股四大指數早盤盡墨。今年全年美股漲幅料達兩位數，可望為連續第三年締造此種佳績。

華爾街老手料中銀價震盪 警告押對寶投資人注意臨界點

近幾個月來狂漲的白銀價格，在2025年最後一周像坐上雲霄飛車，大起大落。白銀現貨本周一（29日）收盤大跌9%，隔天強漲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。