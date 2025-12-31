快訊

本世代必買！大賣空本尊力推「這檔股票」 還拉股神幫抬轎

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
投資示意圖。圖／AI生成
投資示意圖。圖／AI生成

因電影大賣空（Big Short）而聲名大噪的財富經理人貝瑞（Michael Burry）推薦投資人買進Molina Healthcare股票，把這家醫療保險公司比擬為「股神」巴菲特職涯數一數二成功的投資GEICO。

⭐2025總回顧

貝瑞30日在Substack發布標題為「Molina Healthcare: Ghosts of GEICO Past」的文章， 以近6,000字篇幅闡述目前Molina可能是比當年GEICO更好的投資標的。貝瑞指出，Molina邁向長期雙位數強勁成長率的路線比蘋果明確，已投資資金持續締造高報酬率，股票價位也具吸引力，宣稱如果資金足夠，他會直接買下這家公司。

巴菲特1951年還是大學生時首度買進汽車保險公司GEICO股票，1976年透過旗下波克夏集團（Berkshire Hathaway）加碼敲進這個標的，1996年買下整家公司。GEICO稅前承保獲利已從1996年的1.71億美元增至去年的78億美元，是波克夏旗下數一數二大的子公司，獲利也名列前茅。

Molina股價已從去年約415美元的高點跌至170美元左右，貝瑞認為如果聯邦預算縮水驚動市場，Molina股價可能跌破100美元。貝瑞說：「這個價位的Molina將是本世代必買標的，該公司目前面臨的挑戰可能只是曇花一現。」

另一方面，貝瑞也在社群媒體X否認做空特斯拉，儘管他本月稍早宣稱特斯拉股票價位「高得離譜」。

巴菲特 波克夏





