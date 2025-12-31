快訊

科技巨頭領跑！2025全球最賺錢公司排名出爐 台積電擠進前10

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。圖／路透
財經網站《視覺資本》Visual Capitalist根據企業截至2025年11月，過去12個月的淨收入，將全球所有公司進行「最賺錢公司排名」。其中，科技企業佔據榜單前幾名，Google母公司Alphabet奪下第一，而台灣護國神山「台積電」則是成功擠進第10名。

據報導指出，全球科技巨頭們在榜單中遙遙領先，Alphabet以淨利1243億美元高居榜首，後面排名依序為蘋果（Apple）1120億美元、微軟（Microsoft）1049億美元、輝達（NVIDIA）992億美元、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）956億美元。值得注意的是，台積電以505億美元排在第10名，獲利率高達41.6%。

報導稱，科技業受益於高利潤的數位服務、廣告平台和企業級軟體服務等，使獲利能力可迅速放大。另外，報導特別點出排名第4的輝達的淨利，其憑藉53.7%的獲利率引起關注，凸顯出AI晶片的需求正持續重塑半導體產業。

除了科技業以外，排名第5的沙烏地阿美石油公司則是全球獲利能力最強的非科技業，而金融業同樣表現不俗，摩根大通和美國銀行（Bank of America）均進入前50名，貢獻了數百億美元的利潤。

