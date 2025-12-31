快訊

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

亞股封關行情表現分歧 部分市場隨美股走弱

中央社／ 香港31日綜合外電報導

今天是亞洲股市2025年最後一個交易日，市場表現分歧，部分股市隨美股跌勢走弱，投資人則關注新年假期，銀價進一步下滑。

⭐2025總回顧

法新社報導，截至今天下午，銀價下跌近9%，金價也小幅走低，雙雙延續自近期歷史新高以來的回調趨勢。

由於遇上節日假期，本週交易依舊清淡，香港、雪梨及新加坡小幅收低，而上海、台北及孟買則微幅上揚，為全球市場強勢的1年劃下句點。

華爾街主要指數於30日收盤小幅下跌，顯示投資人對人工智慧（AI）類股估值的疑慮仍在。

儘管如此，美國主要指數2025全年仍維持穩健漲勢，亞洲市場同樣表現良好。

香港恆生指數全年上漲28%。首爾與東京因假期休市，不過首爾韓國綜合股價指數（KOSPI）全年大漲75%，日經225指數則累計上揚逾26%。

官方數據顯示，中國12月製造業活動略為回升，為這個全球第2大經濟體較黯淡的年度帶來一線曙光。

美國聯邦準備理事會（Fed）今年下半年實施貨幣寬鬆政策，是推動全球市場升溫的主因之一；再加上大量資金湧入AI領域帶動科技股飆升，也拉抬全球股市。

聯準會12月政策會議紀錄顯示，多數官員認為，如果通膨如預期隨時間降溫，未來降息將是合適的選擇。

亞股

延伸閱讀

等了25年！「尋秦記」電影版終於來了　古天樂、林峯原班人馬全回歸

馬家輝新作「雙天至尊」 刻畫江湖傳奇與無常時代

港股IPO圓滿收官 集資額2858億全球第一 創4年最高

品質保證 「港標」新增13種中藥材 總數量增至357種

相關新聞

員工笑呵呵！年薪平均150萬美元 史上薪酬最高科技新創是「它」

OpenAI向投資人揭露的財務數據顯示，該公司員工平均每年股票薪酬為150萬美元，高於過去25年來所有科技新創公司。

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

輝達旗下H200人工智慧（AI）晶片據傳大受中國科技業者歡迎，該公司為滿足強勁需求已和台積電洽談提高產量。

價格漲很大！傳輝達RTX 5090顯卡 明年初售價調高1.5倍

記憶體價格竄升，外傳繪圖處理器（GPU）大廠輝達和超微（AMD）將在明年初漲價，輝達旗艦顯卡GeForce RTX 50...

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）周三即將卸下波克夏（Berkshire Hathaway）的執行長...

股神巴菲特今退休 掌舵60年的波克夏進入新時代

今天是2025年最後一天，股神巴菲特(Warren Buffett) 將正式卸下波克夏公司(Berkshire Hath...

2025國際半導體十大新聞：安世半導體控製權之爭，存儲史詩級漲價

1、英偉達市值破5萬億美元大關 2025年10月29日，英偉達市值一擧突破5萬億美元大關，創下全球企業市值新紀錄，成為半導體行業首家邁入這一裡程碑的巨頭。其市值從4萬億美元攀升至5萬億美元僅用時11

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。