員工笑呵呵！年薪平均150萬美元 史上薪酬最高科技新創是「它」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
數據顯示，OpenAI員工平均每年股票薪酬為150萬美元，是過去25年來薪酬最高的科技新創公司。路透

OpenAI向投資人揭露的財務數據顯示，該公司員工平均每年股票薪酬為150萬美元，高於過去25年來所有科技新創公司。

外媒分析Equilar彙整的數據發現，OpenAI約4,000名員工的平均薪酬，比Google在2004年辦理首次公開發行股票（IPO）前的股票薪酬高逾六倍，也是另外18間大型科技公司上市前一年員工平均薪酬的約34倍。

這項研究回顧過去25年主要科技公司的IPO案，包含Google母公司字母、Meta、Palantir在內，薪酬金額則依通膨調整至相當於2025年水準。

為了在人工智慧（AI）競賽中保持領先，OpenAI正向頂尖研究人員和工程師祭出高額股票薪酬方案，造就了一些矽谷最有錢的員工。然而，此舉也加大OpenAI龐大的營運虧損，並以飛快的速度稀釋現有股東價值。先前Meta執行長祖克柏祭出上億美元薪資挖角人才，從OpneAI延攬了20多名員工，讓OpenAI面臨加薪壓力。

OpenAI 2025年員工薪酬占營收比率將達46%，高於其他18間新創公司（電動車新創Rivian除外，因該公司辦理IPO的前一年沒有營收）。分析指出，Palantir在2020年辦理IPO前一年，股票薪酬占營收比為33%；Google為15%，臉書則為6%，與各公司平均比重相當。

OpenAI的財務數據顯示，該公司股票薪酬預期將在2030年前，以每年約30億美元的速度增加。OpenAI近期也告訴員工，將不再繼續要求員工就職滿六個月才能行使認股權的政策，可能進一步推高薪酬。

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

輝達旗下H200人工智慧（AI）晶片據傳大受中國科技業者歡迎，該公司為滿足強勁需求已和台積電洽談提高產量。

價格漲很大！傳輝達RTX 5090顯卡 明年初售價調高1.5倍

記憶體價格竄升，外傳繪圖處理器（GPU）大廠輝達和超微（AMD）將在明年初漲價，輝達旗艦顯卡GeForce RTX 50...

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）周三即將卸下波克夏（Berkshire Hathaway）的執行長...

股神巴菲特今退休 掌舵60年的波克夏進入新時代

今天是2025年最後一天，股神巴菲特(Warren Buffett) 將正式卸下波克夏公司(Berkshire Hath...

2025國際半導體十大新聞：安世半導體控製權之爭，存儲史詩級漲價

1、英偉達市值破5萬億美元大關 2025年10月29日，英偉達市值一擧突破5萬億美元大關，創下全球企業市值新紀錄，成為半導體行業首家邁入這一裡程碑的巨頭。其市值從4萬億美元攀升至5萬億美元僅用時11

