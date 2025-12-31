價格漲很大！傳輝達RTX 5090顯卡 明年初售價調高1.5倍

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達執行長黃仁勳手持RTX 5090與RTX 5070筆電。路透
輝達執行長黃仁勳手持RTX 5090與RTX 5070筆電。路透

記憶體價格竄升，外傳繪圖處理器（GPU）大廠輝達和超微（AMD）將在明年初漲價，輝達旗艦顯卡GeForce RTX 5090價格可能翻漲逾倍。

科技媒體Wccftech引述韓媒Newsis報導，業內人士透露，超微預計最快明年1月開始調升價格，輝達將於2月跟進。據了解漲價GPU主要為本代產品，如輝達RTX 50「Blackwell」架構產品、超微Radeon RX 9000「RDNA 4」架構產品，價格將逐步調升，從1、2月開始每月小幅上調。

近來多數GPU價格都低於廠商建議售價，但這是拜年末特價之賜，Newsis指出，未來幾個月輝達旗艦顯卡RTX 5090，價格料漲至5,000美元。這款顯卡推出時建議售價為2,000美元，等於官方價格跳升1.5倍。

據傳DRAM價格攀高，不只導致消費型GPU喊漲，兩家公司的資料中心GPU可能也會跟漲。

輝達 顯卡 RTX

