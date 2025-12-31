價格漲很大！傳輝達RTX 5090顯卡 明年初售價調高1.5倍
記憶體價格竄升，外傳繪圖處理器（GPU）大廠輝達和超微（AMD）將在明年初漲價，輝達旗艦顯卡GeForce RTX 5090價格可能翻漲逾倍。
⭐2025總回顧
科技媒體Wccftech引述韓媒Newsis報導，業內人士透露，超微預計最快明年1月開始調升價格，輝達將於2月跟進。據了解漲價GPU主要為本代產品，如輝達RTX 50「Blackwell」架構產品、超微Radeon RX 9000「RDNA 4」架構產品，價格將逐步調升，從1、2月開始每月小幅上調。
近來多數GPU價格都低於廠商建議售價，但這是拜年末特價之賜，Newsis指出，未來幾個月輝達旗艦顯卡RTX 5090，價格料漲至5,000美元。這款顯卡推出時建議售價為2,000美元，等於官方價格跳升1.5倍。
據傳DRAM價格攀高，不只導致消費型GPU喊漲，兩家公司的資料中心GPU可能也會跟漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言