護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產
輝達旗下H200人工智慧（AI）晶片據傳大受中國科技業者歡迎，該公司為滿足強勁需求已和台積電洽談提高產量。
路透引述知情人士說法報導，中國科技公司已為2026年訂購200多萬組H200晶片，但目前輝達庫存僅70萬組。報導指出，輝達已要求台積電開始擴大生產H200，產量預計2026年第2季將開始提高，目前還不清楚輝達打算向台積電追加多少訂單。
美國總統川普政府日前允許H200銷往中國大陸，但北京當局尚未批准H200出貨至該國。輝達向路透表示，該公司持續妥善管理供應鏈，向中國大陸獲得批准的客戶銷售H200，不會影響輝達提供美國客戶晶片的能力。台積電拒絕置評，中國大陸工信部未立即回覆置評請求。
H200隸屬於輝達上一代Hopper架構，採用台積電4奈米製程。
