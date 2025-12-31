快訊

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

警察也管不動牠！流浪奶喵逆襲「警校最強長官貓」 1招融化冷酷教官享特權

墨西哥對中國等加徵關稅 2026年元旦日實施

中央社／ 台北31日電

中國被指利用墨西哥「洗產地」，以應付美國加徵關稅。2026年1月1日開始，墨西哥對中國等無自由貿易協定的多個亞洲國家加徵關稅，大部分商品稅率達35%。

⭐2025總回顧

墨西哥國會今年12月通過對中國、韓國、印度、印尼等與墨西哥無貿易協定的國家，提高進口關稅，部分商品稅率最高可達50%，多數為20%或35%，涉及的商品包括汽車、汽車零部件、紡織品、衣服、塑膠及鋼。措施將於2026年1月1日生效。

中國當時表示，墨西哥此舉將「嚴重損害中國在內相關貿易夥伴的利益」。中國商務部曾表示，今年9月時已對墨西哥啟動貿易壁壘調查，顯示可能採取反制措施。

當時墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，措施並非針對個別國家，而是提振國內生產及處理貿易不平衡問題。

美國總統川普此前指控，中國生產商將商品先運到墨西哥再北送至美國邊境以規避美方關稅。路透社今天報導形容，很多政治和貿易分析家認為，墨西哥加徵關稅旨在安撫川普政府，以應對即將進行的「美墨加協定」（USMCA）審查。

墨西哥 美國 稅率

延伸閱讀

墨西哥跨洋鐵路列車載250人出軌 至少13死98傷

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

富比世百大最具影響力女性 高市初登榜拿第3 獵魔女團也入選

墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

相關新聞

AI發紅利！三星電子半導體員工將領巨額獎金 最高近年薪的一半

受惠於全球記憶體市場持續緊張，以及DRAM和高頻寬記憶體（HBM）需求激增，三星電子成為大贏家。外媒報導，該公司負責半導體業務的裝置解決方案事業群

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）周三即將卸下波克夏（Berkshire Hathaway）的執行長...

股神巴菲特今退休 掌舵60年的波克夏進入新時代

今天是2025年最後一天，股神巴菲特(Warren Buffett) 將正式卸下波克夏公司(Berkshire Hath...

2025國際半導體十大新聞：安世半導體控製權之爭，存儲史詩級漲價

1、英偉達市值破5萬億美元大關 2025年10月29日，英偉達市值一擧突破5萬億美元大關，創下全球企業市值新紀錄，成為半導體行業首家邁入這一裡程碑的巨頭。其市值從4萬億美元攀升至5萬億美元僅用時11

保加利亞新年採用歐元 外界憂：此舉恐導致物價上漲

保加利亞今夜準備轉換至歐元，成為歐元區第21個成員國，但外界憂心此舉恐導致物價上漲，並加劇這個巴爾幹半島國家的政治動盪

印度GDP估已超越日本！成全球第四大經濟體 三年內超越德國

印度政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本，成為全球第四大經濟體，並將在未來兩年半到三年超過德國，位居全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。