墨西哥對中國等加徵關稅 2026年元旦日實施

中國被指利用墨西哥「洗產地」，以應付美國加徵關稅。2026年1月1日開始，墨西哥對中國等無自由貿易協定的多個亞洲國家加徵關稅，大部分商品稅率達35%。

墨西哥國會今年12月通過對中國、韓國、印度、印尼等與墨西哥無貿易協定的國家，提高進口關稅，部分商品稅率最高可達50%，多數為20%或35%，涉及的商品包括汽車、汽車零部件、紡織品、衣服、塑膠及鋼。措施將於2026年1月1日生效。

中國當時表示，墨西哥此舉將「嚴重損害中國在內相關貿易夥伴的利益」。中國商務部曾表示，今年9月時已對墨西哥啟動貿易壁壘調查，顯示可能採取反制措施。

當時墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，措施並非針對個別國家，而是提振國內生產及處理貿易不平衡問題。

美國總統川普此前指控，中國生產商將商品先運到墨西哥再北送至美國邊境以規避美方關稅。路透社今天報導形容，很多政治和貿易分析家認為，墨西哥加徵關稅旨在安撫川普政府，以應對即將進行的「美墨加協定」（USMCA）審查。