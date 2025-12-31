2026年AI投資策略拆解：5平台股與「賣鏟人」

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Wedbush證券知名分析師Dan Ives預測2026年AI領域最值得關注的5家公司是：微軟、蘋果、特斯拉、Palantir與CrowdStrike。路透
隨著雲端巨頭斥巨資擴建AI基礎設施，華爾街資金開始出現分流。一是押注微軟、蘋果等科技巨擘，看好這些公司能在AI全面商用後主導變現；另一則轉向資料儲存、電力、散熱等基礎建設的「賣鏟人」，緊盯實實在在的資本支出與現金流。這兩條投資主線並行，共同描繪AI產業下一階段的成長路徑。

艾夫斯點名5家公司

Wedbush證券知名分析師艾夫斯（Dan Ives）近日發布報告，稱AI革命才剛開始，儘管輝達（Nvidia）仍是科技領域的贏家，但他也關注其他參與者。

其中之一是微軟（Microsoft）。艾夫斯與Wedbush研究團隊認為，市場尚未充分反映Azure雲端平台在AI基礎設施需求帶動下的成長空間，並預期2026年仍是微軟AI業務的重要轉折點。

蘋果同樣名列看好名單。儘管其AI策略屢遭質疑、Siri升級多次延後，但在全球龐大的消費者裝置基礎支撐下，一旦加速AI商業化，變現潛力仍難以忽視。

特斯拉則被視為AI應用延伸的代表。艾夫斯看好其在自駕技術與機器人領域的布局，認為預計於2026年投產的Cybercab，將成為推動市值成長的新引擎。

在企業軟體與資安領域，Palantir與CrowdStrike則被視為「第二波受益者」。Palantir直接受惠於企業導入AI平台的部署需求；CrowdStrike則因AI系統日趨複雜，企業對即時資安防護與威脅偵測的依賴隨之升高。

「賣鏟人」全面受惠

與此同時，另有一股資金湧向AI基礎建設的「賣鏟人」。這些公司不直接開發AI模型，卻是整個AI生態系的關鍵支撐者，直接受惠於雲端巨擘持續擴張的資本支出。

資料儲存是最先反映需求的環節。AI模型仰賴海量數據訓練與運算，使儲存硬體需求快速放大，在晟碟（Sandisk）、威騰（Western Digital）與希捷（Seagate）2025年股價大漲後，市場也開始關注仍具上行空間的其他儲存業者，例如Pure Storage。

電力與冷卻同樣不可或缺。高密度算力帶來龐大能耗，使發電、備援系統與精密冷卻解決方案成為資料中心擴建下的核心配套。同時，機房建設也推升土木、機電與冷卻系統等專業工程需求，讓相關承包商持續受惠，例如Quanta Services、MYR、Primoris、MasTec。

網路布線則如同AI的資訊高速公路，高速光纖與連接器成為資料中心不可或缺的基礎設施。分析師點名，Amphenol與康寧（Corning），分別在高速連接器與光纖材料領域具關鍵地位，隨資料中心傳輸需求擴大而受惠。

此外，部分比特幣礦商正將既有電力與設施轉向AI算力託管。分析師點名，Bitdeer Technologies、IREN、Cipher Mining與Riot Platforms正評估或推進相關轉型，相關布局也為市場帶來新的估值想像。

