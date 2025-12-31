美超微今年股價坐雲霄飛車 明年能擺脫AI伺服器競爭陰影嗎？

美國人工智慧（AI）伺服器業者美超微（Super Micro）股價今年來坐雲霄飛車，有七個月的漲跌幅超過20%，全年反而下跌，但分析師審慎認為，美超微明年仍將面臨競爭激烈的挑戰。

美超微股價今年來累計下挫1.3%，表現遠不如大盤標普500指數同期的上漲17%，更遠遜於同業戴爾（Dell）和慧與科技（HPE）的逾10%漲幅，

不過，美超微股價表現並非持續落後，該股2月在躲過下市命運後，飆漲逾45%，但之後又因傳出正遭新加坡調查是否涉嫌走私輝達（NVIDIA）晶片、及財報令人失望，3月大跌17%，4%挫跌近7%。

即便美超微股價在5、6、7月又各大漲逾20%，8月卻又大跌29.6%，9、10月雖然回升，11月卻重挫34.9%，12月來也跌逾12%，目前股價仍比2024年初的高點低逾70%。

分析師認為，隨著AI伺服器市場日益擁擠，對於美超微能否贏取市占的憂慮將逐漸成為焦點。高盛11月底表示，，雖然美超微已在一些聚焦於繪圖處理器（GPU）的大型雲端供應商贏得「令人驚豔」的市占，但2026年將面臨競爭激烈的挑戰，對利潤造成壓力。

高盛認為，隨著美超微在AI基礎設施市場，槓上戴爾和思科（Cisco）等「更聚焦企業的IT硬體供應商」，中期前景仍有挑戰。

巴克萊分析師團隊12月發布的報告，也呈現類似的審慎論調，對該公司「管理階層認列營收與拿下訂單經濟效益的整體能見度」表達憂慮。