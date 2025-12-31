空歡喜？特斯拉大單價值縮水99% 電池材料商L&F創辦人財富少7億美元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓電池材料商L&F因特斯拉旗下電動皮卡Cybertruck供應合約的價值大幅縮水，股價受創。圖為Cybertruck於2025年12月3日在德國參加車展。法新社
南韓電池材料商L&F因特斯拉旗下電動皮卡Cybertruck供應合約的價值大幅縮水，股價受創。圖為Cybertruck於2025年12月3日在德國參加車展。法新社

一紙原本象徵飛躍的特斯拉（Tesla）關鍵供應合約，最終卻重創南韓電池材料商L&F的股價、財務與創辦家族財富

L&F近日揭露，2023年與特斯拉簽署、當時估值高達29億美元的訂單，經重新認定後，金額僅剩7,386美元，減幅超過99%。這一劇烈變化不僅反映電動車市場需求波動的風險，也直接衝擊L&F的股價與其創辦家族的財富。

該訂單原本計劃為特斯拉旗下電動皮卡Cybertruck供應高鎳正極材料，然而隨著Cybertruck多次延遲交付且市場反應不如預期，訂單實際執行的規模大幅萎縮。L&F股價自2023年高點至今已下跌超過70%，當時股價正是受惠於特斯拉大單題材推動上漲。

根據彭博億萬富豪指數，Hur Jae-hong家族的持股市值，已從合約公布時一度突破8億美元，縮水至目前約1.34億美元，財富大幅蒸發超過80%，與全球電動車銷售放緩的趨勢相符。

儘管如此，多數分析師指出，此次訂單調整對L&F未來營收影響有限，因市場此前已未將該筆訂單納入獲利預測。該公司目前仍有約八成營收來自透過合作夥伴LG新能源（LG Energy Solution）間接供應特斯拉其他暢銷車款（如Model Y）的高鎳正極材料，核心業務運作仍屬穩定。

不過，此事凸顯出L&F過度依賴單一客戶與特定車款的風險，並為其推動客戶多元化的策略蒙上陰影。公司此前曾計劃透過與特斯拉直接合作及佈局回收材料業務，降低對主要客戶的依賴，如今該目標面臨更大挑戰。

