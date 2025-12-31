快訊

AI發紅利！三星電子半導體員工將領巨額獎金 最高近年薪的一半

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
三星電子負責半導體業務的裝置解決方案事業群（DS）員工，傳出將在2026年初領到最高可達年薪43%至48%的高額績效獎金。美聯社
三星電子負責半導體業務的裝置解決方案事業群（DS）員工，傳出將在2026年初領到最高可達年薪43%至48%的高額績效獎金。美聯社

受惠於全球記憶體市場持續緊張，以及DRAM和高頻寬記憶體（HBM）需求激增，三星電子成為大贏家。外媒報導，該公司負責半導體業務的裝置解決方案事業群（DS）員工，將在2026年初領到最高可達年薪43%至48%的高額績效獎金，遠高於去年的14%，等於成長逾三倍。

⭐2025總回顧

這波獎金大幅提升，主因是通用型DRAM價格上揚，以及第五代HBM產品線全面供貨。三星在HBM3E與HBM4技術進展上超越競爭對手，並已為下一代AI應用準備好HBM3E產能。同時，因HBM獲利更佳，三星優先將部分原本用於DDR5的產能轉向HBM，為2026年估計高達730億美元的營業利益奠定基礎。

不過，DS事業群的績效獎金仍略低於行動體驗事業群（MX），後者因整體事業表現突出，成為此次獎金發放水準最高的單位。

半導體業務回溫也受惠於蘋果訂單，三星成為LPDDR5X記憶體最大供應商，相關產品將用於iPhone17及未來的iPhone18。先前市場曾傳出DS事業群可領到100%績效獎金，但那可能是全年合計，因三星每半年發放一次相關獎勵。

在三星各事業群中，行動體驗事業群（MX）員工預計可領年薪45%至50%的績效獎金，略高於去年水準。視覺顯示（VD）、數位家電（DA）、網路與醫療設備事業群的績效獎金，則約為9%至12%。

績效 AI 三星電子 半導體

相關新聞

AI發紅利！三星電子半導體員工將領巨額獎金 最高近年薪的一半

受惠於全球記憶體市場持續緊張，以及DRAM和高頻寬記憶體（HBM）需求激增，三星電子成為大贏家。外媒報導，該公司負責半導...

輝達傳擬斥資30億美元收購以色列AI21 Labs 網羅高學歷AI專業人才

以色列財經報紙《Calcalist》周二報導，輝達（NVIDIA）正就收購以色列AI新創公司AI21 Labs進...

字節跳動傳明年豪砸千億採購輝達晶片！關鍵卡在H200能否輸陸

南華早報引述知情人士報導，字節跳動計劃在 2026 年投入人民幣1,000億元（140 億美元）採購輝達（NVIDIA）...

孫正義押寶AI：軟銀完成對OpenAI的400億美元投資承諾 錢已全數到位

根據知情人士，孫正義旗下的軟銀（SoftBank）已完成對OpenAI總額400億美元的投資承諾。CNBC報導，軟銀上周...

馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 AI訓練算力逼近2吉瓦

馬斯克（Elon Musk）周二在社群平台X發文表示，他旗下的xAI正規劃擴建位於田納西州孟菲斯的超大型資料中心，並已在...

疑俄羅斯假資訊 波蘭促歐盟調查TikTok生成式AI內容

波蘭政府今天表示，已要求歐洲聯盟執行委員會對TikTok展開調查，因為這個社群平台出現人工智慧（AI）生成內容，包括呼籲...

