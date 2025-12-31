聽新聞
0:00 / 0:00
AI發紅利！三星電子半導體員工將領巨額獎金 最高近年薪的一半
受惠於全球記憶體市場持續緊張，以及DRAM和高頻寬記憶體（HBM）需求激增，三星電子成為大贏家。外媒報導，該公司負責半導體業務的裝置解決方案事業群（DS）員工，將在2026年初領到最高可達年薪43%至48%的高額績效獎金，遠高於去年的14%，等於成長逾三倍。
⭐2025總回顧
這波獎金大幅提升，主因是通用型DRAM價格上揚，以及第五代HBM產品線全面供貨。三星在HBM3E與HBM4技術進展上超越競爭對手，並已為下一代AI應用準備好HBM3E產能。同時，因HBM獲利更佳，三星優先將部分原本用於DDR5的產能轉向HBM，為2026年估計高達730億美元的營業利益奠定基礎。
不過，DS事業群的績效獎金仍略低於行動體驗事業群（MX），後者因整體事業表現突出，成為此次獎金發放水準最高的單位。
半導體業務回溫也受惠於蘋果訂單，三星成為LPDDR5X記憶體最大供應商，相關產品將用於iPhone17及未來的iPhone18。先前市場曾傳出DS事業群可領到100%績效獎金，但那可能是全年合計，因三星每半年發放一次相關獎勵。
在三星各事業群中，行動體驗事業群（MX）員工預計可領年薪45%至50%的績效獎金，略高於去年水準。視覺顯示（VD）、數位家電（DA）、網路與醫療設備事業群的績效獎金，則約為9%至12%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言