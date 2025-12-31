快訊

字節跳動傳明年豪砸千億採購輝達晶片！關鍵卡在H200能否輸陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
字節跳動傳有意購買輝達 H200 晶片。路透
字節跳動傳有意購買輝達 H200 晶片。路透

南華早報引述知情人士報導，字節跳動計劃在2026年投入人民幣1,000億元（140 億美元）採購輝達（NVIDIA）的AI 晶片，前提是輝達獲准在中國大陸銷售H200繪圖處理器。

報導說，這筆高於今年的850億元，仍可能調整。據報導，字節跳動已經成立一個編制1,000人的晶片設計部門。

報導說，字節跳動晶片部門設計的處理器己進入試產階段，這處理器性能和輝達專為中國大陸量身打造的H20晶片相當，但成本更低。

字節跳動的聊天機器人「豆包」截至本月每天處理超過50兆個符元（token），遠高於2024年12月的4兆個。旗下雲端服務事業火山引擎總裁譚待最近說，至今已有超過 100 家企業客戶使用了超過 1 兆個 token。

南華早報也指出，字節跳動晶片部門也和旗下先進AI研究團隊Seed密切合作。在美中關係緊張加劇之際，這團隊已在9月調往在新加坡註冊的子公司Picoheart。員工透露，大陸境內部分員工被徵詢是否願意調往新加坡，這可能是相關工作在國內較敏感有關。

路透已報導，輝達希望在2月中旬農曆新年假期前，將剛獲准的H200晶片出貨給大陸客戶。

字節跳動 H200 美中關係

