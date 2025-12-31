搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix

快訊

中央社／ 洛杉磯30日綜合外電報導

路透社引述知情人士報導，儘管富豪艾里森為媒體巨擘派拉蒙天空之舞提案提供個人擔保，華納兄弟探索公司很可能仍將拒絕派拉蒙天空之舞調整後的1084億美元敵意收購案。

報導說，這名不具名知情人士透露，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）董事會尚未做出最終決定，預計下週召開會議討論。

華納兄弟探索和派拉蒙天空之舞（ParamountSkydance）拒絕就董事會立場置評。美國財經媒體CNBC先前有相關報導。

儘管派拉蒙試圖調整提案以增加吸引力，這項決定仍可能使得華納兄弟探索繼續推動與影視串流平台Netflix的現金加股票收購交易。

艾里森（Larry Ellison）的兒子大衛（David）目前擔任派拉蒙天空之舞董事長兼執行長。艾里森為這項收購提案的股權融資提供個人擔保，希望消除外界對於先前提案的疑慮。

派拉蒙天空之舞並未提高每股30美元的全現金報價，但提高監管因素的反向解約金，以與Netflix的提案看齊，並延長公開收購期限。

分析師先前說，Netflix的827億美元收購案雖然表面金額較低，但融資結構更明確，執行風險也較小。

根據協議內容，若華納兄弟探索選擇退出與Netflix的交易，須支付28億美元分手費。

華納兄弟探索第5大股東哈里斯奧克馬克（HarrisOakmark）表示，派拉蒙修正後的提案仍「不夠充分」，不足以支付分手費。

