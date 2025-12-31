疑俄羅斯假資訊 波蘭促歐盟調查TikTok生成式AI內容

波蘭政府今天表示，已要求歐洲聯盟執行委員會對TikTok展開調查，因為這個社群平台出現人工智慧（AI）生成內容，包括呼籲波蘭退出歐盟的訊息，並稱這些內容幾乎可確定是俄羅斯假資訊。

近幾週，一個TikTok帳號發布穿著波蘭國家代表色服裝的年輕女性影片，呼籲波蘭脫離歐盟而迅速走紅。這個帳號目前已從平台上撤消。

波蘭數位事務部副部長斯坦德爾斯基（DariuszStanderski）致函歐盟執委會指出：「這些內容對波蘭及整個歐盟的公共秩序、資訊安全以及民主程序的完整性構成了威脅。」

他說：「這些敘事的性質、傳播方式，以及合成影音素材的使用，都顯示這個平台未能遵循作為『非常大型網路平台』（Very Large Online Platform，VLOP）所承擔的義務。」

波蘭政府發言人指出，這些內容無疑是俄羅斯假資訊，因為錄音中出現俄語語法結構。

TikTok發言人透過電子郵件向路透表示：「我們已與波蘭當局保持聯繫，已將違反我們規則的內容移除。」

歐洲執委會發言人證實已收到信函，表示依據「數位服務法」（Digital Services Act），非常大型網路平台須評估其服務所帶來的所有風險，包括AI相關的風險。

這名發言人在電郵聲明中表示：「在2024年3月，執委會就已向TikTok等多個線上平台提出請求，要求說明因應AI相關風險所採取的措施。」

駐華沙的俄羅斯大使館代表未立即回應路透置評請求。

去年，歐盟執委會已對TikTok展開正式程序，原因是懷疑這個中國字節跳動旗下的社群平台未能有效限制選舉干預行為，尤其是2024年11月羅馬尼亞總統選舉。

依據「數位服務法」，X、臉書（Facebook）、TikTok等大型網際網路平台，必須管理並移除仇恨言論、種族歧視或排外等內容。若未遵守規定，歐盟執委會可處以最高達其全球年營收6%罰款。