銀價V型逆轉收復失土 銅價創下2017年以來最長連漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在持續的供應短缺支撐下，白銀月線漲幅仍可望達到 35%。美聯社
銀價遭逢五年多來最大的單日跌幅後，周二又收復大部失土，且在持續的供應短缺支撐下，白銀月線漲幅仍可望達到 35%。

⭐2025總回顧

銀價前一交易日大跌 9%，周二一度重登78美元，收盤上漲 5.8% 至每英兩 76.35 美元。現貨金價也上漲 0.4% 至 4,351.33 美元，自周一 4.4%頹勢反彈。鉑金上漲 3%，鈀金則下跌 0.3%。

Pepperstone 集團策略師 Dilin Wu 說，這次拋售「很大程度上是技術性的：包括對貴重金屬最近飆漲的獲利了結、槓桿多頭部位平倉，以及調高保證金要求所帶來的壓力」。她說：「基本面並未改變。」

部分交易所因波動加劇而採取行動抑制風險，紐約商品期貨交易所（Comex）部分白銀期貨合約自周一起調高保證金。當交易所調高保證金要求時，交易者必須投入更多現金才能維持部位。部分投機客因缺乏額外資金，被迫縮減或結清交易。

中國大陸投機者的興趣也是最近幾天推動銀價的關鍵因素。上海黃金交易所 12 月白銀合約的買氣升溫，將溢價推至歷史新高，並帶動其他國際基準價格走揚。在多次風險警告未獲理會後，這波猛烈漲勢已促使該國唯一的純白銀基金拒收新客戶。

儘管出現拉回，金價和銀價仍可望創下 1979 年以來最佳的單年表現。這兩種金屬一直受到各國央行強勁買盤、交易所買賣基金（ETF）資金流入，以及聯準會（Fed）連續三次降息的支撐。借貸成本降低對不付息的商品而言是利多。

銀價最近一次的跳漲，發生在倫敦市場遭遇全面軋空後僅兩個月，當時流入交易所買賣基金（ETF）的資金和出口至印度的需求，侵蝕了原本嚴重偏低的庫存。此後倫敦金庫雖有顯著資金流入，但全球大部分的可用白銀仍留在紐約，因為交易者正在觀望美國可能祭出關稅或其他貿易限制。

銅價創下2017年以來最長連漲

銅價收漲2.8%，報12558.5美元/噸，連續八個交易日上漲。

油價變動不大

西德州中級原油（WTI）年終的清淡交投中變動不大，收於接近每桶58美元。

阿拉伯聯合大公國表示將從葉門撤軍，原本沙烏地要求阿聯停止支持這個飽受戰爭蹂躪國家的武裝團體。

美國總統川普推動的烏克蘭和平計畫遭遇新障礙，俄羅斯總統普丁表示將改變談判立場。

儘管地緣政治風險未解，據傳OPEC+本周末開會將維持原定的暫停增產計畫。

WTI 2月期貨小跌13美分，結算價報每桶57.95美元。布蘭特原油3月合約跌16美分，結算價報每桶61.33美元。

風險 金價 美國

