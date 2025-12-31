台積電ADR連二日下跌 較台北溢價23.7%

台積電ADR周二下跌0.5%，收在299.58美元，較台北交易溢價23.7%。

美國股市周二微跌，標普500指數今年以來上漲 17%，創下史上第七佳的三年連漲表現，但投資人在年終封關倒數出現調節。聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示官員對降息路徑仍有分歧，且地緣政治緊張局勢重創俄烏和平協議希望，但市場對剩下三天的「耶誕行情」仍抱期待。

道瓊工業指數下跌 94.87 點，跌幅 0.20%，收 48,367.06 點 。標普 500 指數小幅下跌 9.50 點，跌幅 0.14%，收 6,896.24 點 。那斯達克綜合指數下跌 55.27 點，跌幅 0.23%，收 23,419.08 點 。

費城半導體指數小跌 0.1%，輝達（NVIDIA）跌0.4%。

台灣加權股價指數周二跌103.76點，跌幅0.4%，收在28,707.13點。台積電（2330）跌0.6%，收在1,520元。

個股,ADR代碼,ADR收盤（換算後）,漲跌幅（%）,台北上市股票收盤價,溢價率（%）

台積電,TSM,"1,880.22 ",-0.45 ,"1,520.00 ",23.70

聯電,UMC,49.96 ,-0.13 ,49.50 ,0.93

日月光,ASX,251.52 ,+0.06 ,249.00 ,1.01

中華電,CHT,131.17 ,+0.19 ,131.00 ,0.13