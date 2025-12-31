封關倒數調節壓力大…標普500小跌 投資人續抱「耶誕行情」希望

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場對「耶誕行情」仍抱期待。法新社
市場對「耶誕行情」仍抱期待。法新社

美國股市周二微跌，標普500指數今年以來上漲 17%，創下史上第七佳的三年連漲表現，但投資人在年終封關倒數出現調節。聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示官員對降息路徑仍有分歧，且地緣政治緊張局勢重創俄烏和平協議希望，但市場對剩下三天的「耶誕行情」仍抱期待。

道瓊工業指數下跌 94.87 點，跌幅 0.20%，收 48,367.06 點 。標普 500 指數小幅下跌 9.50 點，跌幅 0.14%，收 6,896.24 點 。那斯達克綜合指數下跌 55.27 點，跌幅 0.23%，收 23,419.08 點 。

費城半導體指數小跌 0.1%，台積電ADR跌0.5%，輝達（NVIDIA）跌0.4%。

Fed 12 月會議紀錄顯示，多數官員認為若通膨如預期回落，進一步降息是合適的 。但市場目前預測 1 月會議將維持利率不變 。此外，美國第3季 GDP 對上季年率成長 4.3% 優於預期 ，但 12 月消費者信心受就業和收入失足慮影響而走弱 。10 年期公債殖利率周二收於 4.128% 。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 說：「這只是一次健康的調節，而非情緒帶動的賣壓。明年科技股和其他股票的成長率將趨於一致。」

Seaport Global Holdings 首席股票策略師 Jonathan Golub 說：「2025 年的回報幾乎完全由基本面驅動，而非投機過度。」

能源股上漲 0.8%，俄羅斯指控烏克蘭襲擊總統普丁官邸後立場轉趨強硬，地緣政治風險支撐油價 。

金融股表現疲軟，花旗集團下跌 0.8%，因出售俄羅斯業務預計導致本季稅前虧損約 12 億美元 。

特斯拉（Tesla）下跌 1.1%，因官網罕見發布悲觀的交車量預期 。

Meta 逆勢上漲 1.1%，該公司宣布將收購 AI 新創公司 Manus，以加速平台 AI 整合 。

