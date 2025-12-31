年終獲利了結賣壓湧現 美股收跌

快訊

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

美股4大指數收盤全數下跌，主因權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後回吐漲幅，投資人年終獲利了結，市場預期成交量偏低，人工智慧（AI）類股如輝達等也承壓走低。

道瓊工業指數終場下挫94.87點或0.20%，收報48367.06點。

標準普爾500指數下跌9.50點或0.14%，收在6896.24點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫55.27點，或0.24%，收在23419.08點。

費城半導體指數下跌9.17點或0.13%，收7169.10點。

