歐股收紅 巴黎、倫敦全年漲幅表現亮眼

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導

歐洲股市在2025年底表現不俗，主要受惠歐洲央行較早開始降息、德國擴大國防與基建投資，加上具避險吸引力，歐洲股市主要指數今天收漲。

倫敦FTSE 100指數上漲74.18點或0.75%，收報9940.71點。

法蘭克福DAX指數小漲139.29點或0.57%，收在24490.41點。

巴黎CAC 40指數小漲56.13點或0.69%，收8168.15點。

法蘭克福股市12月31日休市，全年漲幅達23%；巴黎CAC 40指數全年漲幅預計超過10%；倫敦FTSE 100指數全年漲幅則將超過21%。

指數 法蘭克福 巴黎

