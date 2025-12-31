Meta 收購「下一個 DeepSeek」陸新創 Manus 攻 AI 代理

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
臉書母公司Meta宣布收購AI新創公司Manus。（路透
臉書母公司Meta已同意收購來自中國大陸、曾被譽為「下一個DeepSeek」的新創公司Manus，增添一款廣受歡迎的AI代理產品。雖然雙方未宣布交易條件，但知情人士透露，Meta以20億美元估值買下Manus，而且是繼WhatsApp和Scale AI之後，Meta第三大併購案。

Meta於29日在聲明中表示，未來將持續營運並銷售Manus的服務，並把Manus的AI代理整合到Meta的消費性與企業級產品之中。Manus共同創辦人兼執行長肖弘則在社群平台貼文中說，這筆交易將有助於擴大公司AI代理的影響力。

這筆交易可見Meta想打造的AI產品，不僅能被動提供你問我答的對話，還能自主完成任務。AI代理正是一種無需人類監督即可執行特定數位任務的工具。Salesforce、ServiceNow等企業軟體公司，正大力推廣自家版本的AI代理，視其為企業運用新興技術的最有效方式。相較之下，聊天機器人等生成式AI功能，仍需仰賴使用者持續下達指令。

Manus今年稍早推出的AI代理產品，能在基本指令下完成多項通用任務，包括篩選履歷、規劃旅遊行程以及分析股票等。

Manus今年稍早的年化營收約為1.25億美元，這家公司透過訂閱制向企業銷售AI代理服務，Meta收購後，可讓一部分AI投資立即得到營收回報。

Manus現在總部雖設在新加坡，但母公司Butterfly Effect最初成立於中國大陸，今年稍早在一輪由美國創投公司Benchmark領導的融資中，估值接近5億美元。

今年稍早，創投業者Benchmark才因投資一家與中國有關的AI公司，遭到美國國會議員及其他創投人士批評。Meta說，交易完成後，Manus AI將不再有任何中方股東，Manus AI也將停止在中國大陸的服務和營運。

